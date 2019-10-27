Demans hasta okulu düzenlendi

SANKO Üniversitesi Sani Konukoğlu Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde Demans (Bunama) Hasta Okulu düzenlendi.

Sani Konukoğlu Uygulama ve Araştırma Hastanesi Nöroloji Uzmanları Prof. Dr. A. Münife Neyal ve Uzm. Dr. Yasemin Ekmekyapar Fırat, konferansta demans ve demansla yaşam hakkında bilgiler paylaştı.

SANKO Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı Başkanı da olan Prof. Dr. Neyal, ülkemizde ve dünyada giderek önem kazanan bir durum olan yeti yıkımının, günlük yaşam aktivitelerinde ve kendine bakımda bozulmaya sebep olan, engelliliğe yol açan bir grup hastalığın ortak ismi olduğunu söyledi.

Erken tanı büyük önem taşıyor

Uzm. Dr. Fırat ise ülkemizde yaşlı nüfusun giderek arttığına dikkati çekerek, “Yaşlı nüfusun hızla artmasına paralel olarak yaşlılıkta sık görülen hastalıklar, toplum için de bir sorun haline gelmektedir” dedi.

Yaşlılıkta sık görülen hastalıklardan biri olan demansın farklı hastalıklara bağlı olarak ortaya çıkabileceğini anımsatan Uzm. Dr. Fırat, “Demans tanısı ne kadar erken konursa mevcut ilaçların kullanılmasıyla hastalık süreci yavaşlayabilmekte ve hastanın bağımsız yaşam süresi uzamaktadır” şeklinde konuştu.

Demansta görülen unutkanlığın genellikle ilerleyici bir şeklide seyredeceğine vurgu yapan Uzm. Dr. Fırat, “Bu hastalar yeni bir şeyler öğrenemediği gibi unuttuklarını tekrar hatırlayamazlar. Bu nedenle aynı şeyleri tekrar tekrar hatırlatmak ya da anımsatmak zorunda kalabiliriz. Bu hastalar önceki yaşantılarına göre daha asabi ya da normalden çok daha sakin yapıya bürünebilir. Yön bulma bu hastalar için problem olmaya başlar. Öyle ki hastalığın ilerleyen dönemlerinde evlerini dahi bulamayabilirler. Hastalığın önemli belirtilerinden biri de doğru karar verememe şeklinde karşımıza çıkar” diye konuştu.

Konuşmaların ardından Prof. Dr. Neyal ve Uzm. Dr. Fırat katılımcıların sorularını yanıtladı.