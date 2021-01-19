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Denetime çıkan Başkan Şahin, polis ve çocuklarla kar topu oynadı

Gaziantep’te kar küreme ve temizleme çalışmalarını denetleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, parkta gördüğü çocuklar, aileleri ve polislerle birlikte kar topu oynadı.

Gaziantep'te kar küreme ve temizleme çalışmalarını denetleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, parkta gördüğü çocuklar, aileleri ve polislerle birlikte kar topu oynadı.


Türkiye genelinde olduğu gibi Gaziantep'te kar yağışı büyük sevince yol açtı. 2017 yılından bugüne kadar en fazla kar yağışının gerçekleştiği kentte hazır bekleyen belediye ekipleri, kar küreme ve temizleme çalışmaları yürütürken, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin de ekibiyle sahadaki çalışmaları denetledi.


Park ve bahçelerdeki banklardan kaldırımlara kadar kontrol yapan Şahin, karla mücadelenin özveriyle yürütüldüğünü gördükten sonra ise karın keyfini çıkardı. Eldivenlerini giyen Şahin, Celal Doğan Parkı'nda bulunan çocuklar, aileleri ve polis ekipleri ile kar topu savaşı yaptı. Çocuklar ve polislerle doyasıya kar topu oynayan Başkan Şahin, yapılan bir kardan adamı da dikkatlice izledi. Şahin, alanda bulunan bir çocuk tarafından kardan adamın yapıldığını görünce ise çocuğa tablet sözü verdi.


Şahin, kontrollerin ardından başarılı bir şekilde karla mücadele yürüten ekipleri tebrik etti.

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