İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Denetimli serbestlik yükümlülerine GAÜN'de bocce eğitimi verildi

Gaziantep Denetimli Serbestlik yükümlülerine Gaziantep Üniversitesi tarafından bocce eğitimi verildi.


Ceza İnfaz Kurumlarından erken salıverilen hükümlüler ile çeşitli suçlardan hakkında denetimli serbestlik tedbiri bulunan yükümlülere yönelik eğitim ve iyileştirme faaliyetleri devam ediyor. Bu kapsamda Gaziantep Denetimli Serbestlik yükümlüleri 27 Kasım 2019 Çarşamba günü Gaziantep Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu (BESYO) öğrencileri tarafından hazırlanan etkinlikte bir araya geldi. Yapılan etkinlikte öğrenciler ve yükümlüler yürüyüşle birlikte bocce oyunu oynadılar.


Gaziantep Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ve Gaziantep Üniversitesi Toplumsal Duyarlılık Projeleri Merkezi (TDP) işbirliğinde Gaziantep Üniversitesinde gerçekleştirilen eğitime denetimli serbestlik yükümlüleri, denetimli serbestlik personeli, TDP çalışanları ve (BESYO) öğrencileri katıldı.


Eğitime katılanlar böyle bir çalışmaya ilk defa katıldıklarını belirtip, bu oyunun kendileri için değişik bir tecrübe olduğunu ve mutlu olduklarını vurguladı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.