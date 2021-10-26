Deney hayvanları kullanım kursunu tamamlayanlar sertifikalarını aldı

Deney Hayvanları Kullanım Kursu Sertifika Eğitimi Programını başarıyla tamamlayan 32 kursiyer sertifikalarını aldı.

GAÜN Mavera Kongre ve Sanat Merkezinde gerçekleşen törenin açılışında konuşan GAÜN Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ayşe Balat, kurs süresince kursiyerlerin bilgi dağarcığının, hayvan haklarının, bilimsel araştırma için hayvan kullanımı gibi birçok konuda daha fazla bilgi sahibi olduğunu vurgulayarak, “Bir akademisyenin bilimselliği yaptığı hayvan deneyleri, burada kullandığı hayvan sayısı, doğru model seçimi ve ne kadar nazik çalıştığıyla ilişkili olup o kişinin akademik kalibrasyonunu yükseltecek olan davranışlardır. Sizleri tebrik ediyorum. Bu eğitimde rol alan bütün hocalarıma minnet duygularımı iletiyorum” şeklinde konuştu.

“Projelerinizi bekliyoruz”

Kursiyerlerin 8 gün süren bir eğitim programını tamamlayarak, kurs sonunda yapılan sınavı başarıyla geçtiklerini ifade eden Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulu Başkanı Prof. Dr. Abdullah Tuncay Demiryürek, “Artık Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından onaylı sertifika sahibi olarak deney hayvanlarında deney yapabilme yetkisi elde etmiş oldunuz. Simdi sırada deneysel proje hazırlama var. Bundan sonra sizlerden gelecek araştırma proje başvurularınızı bekliyoruz” diye konuştu. Kursun Tıp Fakültesi Dekanlık Binasında gerçekleştirildiğini ve bu yılki eğitimine 14 hocanın katıldığını belirten Prof. Dr. Demiryürek, “Kursun başvuru ücretleri hastanemizde bulunan Sağlık Hizmetlerini Geliştirme ve Sosyal Yardım Derneği hesabına yatırılmış, bu dernek üzerinden mali işlemler yapılmıştır. Kursun düzenlenmesinden elde edilen kazanç elde edilen kazanç dernek üzerinden ihtiyaç sahibi hastalarımızın yararlanmasında kullanılacak” dedi.

Teşekkür belgeleri takdim edildi

Konuşmaların sonrasında, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ayşe Balat tarafından Sertifika Eğitimi Programı Düzenleme Kurulu Başkanı ve Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulu Başkanı Prof. Dr. Abdullah Tuncay Demiryürek'e ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Doğal Hayatı Koruma Daire Başkanı Celal Özsöyler'e teşekkür belgesi ve çiçek takdim edildi.

Kursu başarıyla tamamlayarak sertifika almaya hak kazanan 32 kursiyere Prof. Dr. Ayşe Balat, Prof. Dr. Abdullah Tuncay Demiryürek, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Doğal Hayatı Koruma Daire Başkanı Celal Özsöyler tarafından teşekkür belgesi takdim edildi. Ayrıca, kursa eğitici olarak katkı sunan hocalara ve V. Bilimsel Araştırmalarda Deney Hayvanları Kullanım Kursu Sertifika Eğitimi Programına katkı sağlayanlara teşekkür belgeleri verildi.