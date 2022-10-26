Deneyap atölyeleri Türkiye'nin geleceğine yön verecek gençler yetiştiriyor

Şahinbey Belediyesi tarafından Şahinbey Kongre ve Sanat Merkezi'nde oluşturulan Deneyap ve Bilim Şahinbey Atölyelerinde geleceğe yön verecek gençler yetiştiriliyor.

‘Geleceğin Türkiyesi'nin inşasında önemli rol oynayan Deneyap Atölyeleri ve bu atölyelerde eğitim alacak başarılı öğrencilerin eğitimi profesyonel eğitmenler tarafından veriliyor. İlk olarak 19 Ekim 2020 tarihi itibariyle başlayan eğitimler 3 hafta sürerken Bilim Şahinbey atölyelerinde şu ana kadar 16 bin 220 öğrenci eğitim gördü.

''Hedef: dünyaya yön veren Türkiye''

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu tüketen değil üreten ve geliştiren Türkiye için önemli projelere imza atıldığını belirterek, “Dünyada söz sahibi olma yönünde önemli adımlar atan hükümetimiz, tüketen değil üreten nesiller yetiştirebilmek için Deneyap Atölyeleri oluşturdu. 2053, 2071 yılı hedefleri diye baktığınız zaman teknolojiyi kullanıp üreten öğrencilere, bireylere ihtiyacımız var. Deneyap atölyelerini kazanan öğrencilerimiz ilk yıllarında tasarım ve üretim. İkinci yıllarında robotik kodlama, elektronik programlama ve nesnelerin interneti, daha sonra kendi seçtikleri alanda; ileri kodlama, siber güvenlik yapay zeka, nano teknoloji malzeme, havacılık, uzay teknolojileri gibi eğitimler görüyorlar. Bunların hepsi geleceğin dünyasını şekillendirecek teknolojiler. Öğrencilerimiz üçüncü yıllarında ise tamamen serbest şekilde kendi projelerini yapacaklar. Yetişen bu nesille dünyaya yön veren bir Türkiye oluşacak" dedi.