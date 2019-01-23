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“Deneylerle 8'inci sınıf atölye çalışmaları” etkinliğine yoğun ilgi

SANKO Okulları’nın, SANKO Ortaokulu ve Gaziantep’te çeşitli okullarda eğitim gören 8’inci sınıf öğrencileri için düzenlediği “Deneylerle 8’inci Sınıf Atölye Çalışmaları” yoğun ilgi gördü.

SANKO Okulları'nın, SANKO Ortaokulu ve Gaziantep'te çeşitli okullarda eğitim gören 8'inci sınıf öğrencileri için düzenlediği “Deneylerle 8'inci Sınıf Atölye Çalışmaları” yoğun ilgi gördü.


SANKO Fen ve Teknoloji Lisesinde çeşitli okullardan 140 öğrencinin katılımı ile düzenlenen “Deneylerle 8'inci Sınıf Atölye Çalışmaları”nda öğrenciler Fizik, Mekatronik, Kimya, Biyoloji, Genetik, Robotik, 3D ve Robot Pepper atölye çalışmaları ile bilimin dünyasında gezdi.


Öğrenciler, etkinlik kapsamında, fizik atölye çalışmasında elektriksel devreler, lambalı devreler, basit makineler ve eşit kollu terazi yapımı,mekatronikte elektronik devre uygulaması, CNC uygulama, 3D yazıcı uygulama, kimyada yok olan mürekkep, deney ortamında kar yağdırmak, kromotografi, renk değiştiren boncuklar, biyolojide beyin ve göz diseksiyonu, genetikte meyvelerden DNA izolasyonu, bulaşıcı hastalıkların yayılması, robotikte günümüzdeki robot teknolojisi, yangın-hırsız alarmlarının devre tasarımları, 3D ve Robot Pepper interaktif matematiksel işlem ve programlama çalışmaları ile unutulmaz bir gün yaşadı.


SANKO Koleji - Fen ve Teknoloji Lisesi Müdürü Uğur Topuz, etkinliğe Gaziantep genelinden 10 okulun 140 öğrenci ile katıldığını ve deneylerle dolu bir gün geçirdiklerini belirterek, “yaparak yaşayarak” öğrenmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

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