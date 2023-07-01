Dengesini kaybederek gölete düşen genç kayboldu

Gaziantep'te dengesini kaybederek gölete düşen gencin bulunması için arama çalışması başlatılırken, bölgeye dalgıç ekipler sevk edildi.

Olay, akşam saatlerinde Şahinbey ilçesinde bulunan yapay Allaben Göleti'nde meydana geldi. İddiaya göre, gölet kenarında yürüyen 18 yaşındaki yabancı uyruklu Muhammed Yusuf, dengesini kaybederek suya düştü. Gencin düştüğünü fark eden vatandaşlar hemen yardıma koştu. Vatandaşların çabaları sonuçsuz kalırken ihbar üzerine olay yerine çok sayıda jandarma, sağlık ve AFAD ekibi sevk edildi.

Ekiplerin kayıp genci bulmak çalışmaları sürerken, geniş çaplı arama için Adıyaman'dan dalgıç ekiplerin bölgeye sevk edildiği öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.