Deprem bölgesinde kadınlara eğitim

Gaziantep İslahiye'de, kadınların deprem psikolojisinden sıyrılarak daha hızlı sürede ayağa kalkabilmesi ve ekonomik hayata dahil olabilmesi için ‘Üreterek İyileşiyorum' projesini hayata geçirildi.

Hasan Kalyoncu Üniversitesi İktisat Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Zeynep Köse, 6 Şubat sabahı sarsıntı ile gözlerini açtığında felaketin boyutunu hayal dahi edemedi. Olayın şokunu atlattıktan sonra insanların yardımına koşan Köse, gönüllü öğrencilerden oluşan bir grupla deprem bölgesindeki tüm öğrencilere telefon edip ihtiyaçlarını tespit etti. İslâhiye Kalyon Konteyner Kent'in kurulmasının ardından kadınlara yönelik eğitim ve desteklerin eksikliğinin farkına varan Köse ve öğrencileri, deprem psikolojisinden sıyrılarak daha hızlı sürede ayağa kalkabilmesi ve ekonomik hayata dahil olabilmesi için ‘Üreterek İyileşiyorum' projesini hayata geçirdi.

Doç. Dr. Zeynep Köse, “Her sabah gönüllü öğrencilerimiz ve değerli akademisyenlerle konteynere gidiyoruz. Kadınlarla birlikte sabah çayımızı içerken sohbet ediyoruz ve devamında da eğitimlerimizi gerçekleştiriyoruz. Her geçen gün kadınların daha umut dolu baktıklarını, kendilerini daha güçlü hissettiklerini gözlemliyorum. Artık onların da bir şeyler için harekete geçme arzusunda olduğunun farkındayım. Hepimiz birbirimize iyi geliyoruz ve yaralarımızı birlikte sarıyoruz. Her geçen gün biraz daha iyileşerek ve sonunda da güçlenerek ayağa kalkacağımızı ümit ediyorum” dedi.