Depremde hasar gören tarihi cami hırsızların hedefi oldu

Kahramanmaraş merkezli depremlerde ciddi hasar aldığı için geçici olarak ibadete kapatılan Gaziantep'teki tarihi bir cami, hırsızların hedefi oldu. Sabah erken saatlerde camiye gelen hırsızlık şüphelilerinin hırsızlık anları ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Kahramanmaraş Pazarcık merkezli 7.7 ve Elbistan merkezli 7.6'lık iki büyük depremde Gaziantep'teki pek çok tarihi yapı gibi Şahinbey ilçesinde bulunan tarihi Handanbey Camii de ciddi hasar aldı. Tarihi camii, aldığı hasarın ardından geçici olarak ibadete kapatılırken, bu durumu fırsat bilen hırsızlık şüphelilerinin hedefi oldu. Hırsızlık şüphelileri, 15 Mart 2023 günü sabah erken saatlerde duvardan tırmanarak girdikleri cami bahçesinde bulunan bir odadaki malzemeleri çaldı.

Camideki hırsızlık anları güvenlik kameralarında

Şüpheli şahısların hırsızlık anları ise çevredeki güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, caminin dış bahçesinde bulunan bir odaya giren hırsızlık şüphelilerinin, odadaki televizyon ve diğer değerli eşyaları çaldıktan sonra cami duvarını tırmanarak kaçma anları yer aldı. Yaşanan olayın ardından kayıplara karışan şüpheli şahısları bulmak için çalışma başlatıldığı öğrenildi.