Depremde hasar gören tarihi kalenin restorasyonuna başlanıyor

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, Kahramanmaraş merkezli meydana gelen şiddetli depremler sonrası hasar gören tarihi Gaziantep Kalesi'nin restorasyon süreci için ilk adımın atıldığını belirterek, “15 ila 20 Mayıs arasında ihale gerçekleştirip, Gaziantep Kalesi'nin yeniden ihyasını gerçekleştirme sürecini başlatacağız” dedi.

Yaşanan büyük afet sonrası turizm sektöründe Gaziantep'in ve bölgenin yeniden eski dinamiklerine kavuşması için yapılan çalıştayın detayları, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği Turizmde Sektör Sorunları ile İlgili Değerlendirme Toplantısında görüşüldü. Panorama 25 Aralık Müzesi Özdemir Bey Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıya, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alparslan ile Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin başta olmak üzere sektör temsilcileri katıldı.

Alpaslan: "Gaziantep'in yeniden ihyasını gerçekleştirme sürecini başlatacağız"

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alparslan, toplantı sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, Gaziantep'te, yaşanan bu büyük afet sektör temsilcileriyle bir araya geldiklerini belirterek, “Öncelikle bu büyük afette hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza Rabbim'den rahmetler diliyorum. Yaralı tüm vatandaşlarımıza da şifa diliyorum. Burada çok faydalı değerlendirmeler yaptık. Vatandaşlarımızın, sektör temsilcilerimizin taleplerini aldık. Bunların değerlendirmelerini hep beraber yapacağız. Biz, bu yaşadığımız afet sonrası bölgemizdeki kültür varlıklarımızın görmüş olduğu hasarlarla ilgili çok hızlı bir şekilde yerinde tespitler yaptık. 1000'e yakın uzmanımız sahada çalıştı. İncelemeler sonrası gerekli projeler hazırlanarak kültürel mirasımızın ihya edilmesine yönelik çok kapsamlı çalışmalarımız yürüyor. Tabi burada, depremde Gaziantep Kalesi ciddi hasarlar aldı. Biz, hemen bu hasar sonrası bahsettiğimiz çalışmaları gerçekleştirdik. Gaziantep Rölöve ve Anıtlar Müdürlüğümüz, Bakanlığımızın talimatları çerçevesinde ihale öncesi hazırlıklarını tamamladı. Biz bakanlık olarak Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in imzasıyla Gaziantep'e gerekli desteği sağladık. 15 ila 20 Mayıs arasında ihale gerçekleştirilerek Gaziantep Kalesi'nin yeniden ihyasını gerçekleştirme sürecini başlatacağız” dedi.