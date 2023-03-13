Depremden etkilenen Gaziantep'te okullar açıldı

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen iki büyük depremde ciddi yıkımın yaşandığı Gaziantep'teki okullar, yaklaşık bir buçuk aylık aranın ardından tekrar eğitim-öğretime başladı.

Kahramanmaraş Pazarcık merkezli 7,7 ve Elbistan merkezli 7,6'lık iki büyük depremden Gaziantep de ciddi oranda etkilendi. Yaşanan depremlerin ardından afetten etkilenen diğer 10 ilde olduğu gibi Gaziantep'te de eğitim öğretim faaliyetlerine ara verildi. 6 Şubat'ta ara verilen Gaziantep'teki eğitim-öğretim faaliyetleri, Adana ve Osmaniye ile birlikte bugün sabah saatlerinde çalan zillerin ardından tekrar başladı. Öğrenciler ve öğretmenler, yaklaşık bir buçuk aylık aranın ardından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının fiziki anlamda olumlu rapor verdiği okullarda tekrar ders başı yaptı.

Sabah saatlerinden itibaren sırtlarına çantalarını alan öğrenciler heyecanla okullarına akın ederken, okulların önlerinde ve çevrelerinde yoğunluk yaşandı.