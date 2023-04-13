Depremden sonra yüzlerce kilometre uzağa taşınan ailelere sürpriz ziyaret

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, 6 Şubat 2023 tarihinde yaşanan deprem felaketinden sonra Gaziantep'ten Ankara'ya taşınan ailelere sürpriz ziyarette bulunarak, ailelerin ihtiyaçlarını sordu.

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Ankara'ya ziyaretinde, Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin ile birlikte Kahramanmaraş depremlerinden sonra Ankara'ya yerleşen Gaziantepli Saltur ve Özkahraman ailelerini evinde ziyaret etti. Sürpriz ziyarette ailelerle sohbet eden Başkan Tahmazoğlu, ailelerin son durumları ile ilgili bilgi aldı.

Ankara'daki Gaziantepli aileler tarafından büyük bir heyecan ve mutlulukla karşılanan Başkan Mehmet Tahmazoğlu, “Şahinbey Belediyesi olarak yaşanan üzücü deprem felaketinin ilk gününden bu güne kadar depremzede kardeşlerimizin yanında olduk. Gerek Nurdağı, İslahiye gerekse Adıyaman'daki depremzede kardeşlerimize destek olduk. Olmaya da devam ediyoruz. Ankara ziyaretimizde Pursaklar Belediye Başkanımız Ertuğrul Çetin ile birlikte depremden dolayı Ankara'ya yerleşen Gaziantepli hemşerilerimizi ziyaret ederek sohbet edip geçmiş olsun dileklerimizi ilettik. Kardeşliğimiz, birliğimiz ve beraberliğimiz daim olduğu müddetçe yaşadığımız bu acı felaketinde üstesinden geleceğiz inşallah” diye konuştu.

Evlerinde hem Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu'nu hem de Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin'i ağırlayan Gaziantepliler ise “Gaziantep'te sizinle karşılaşmak kısmet olmadı. Ancak burada bizleri ziyaret ederek yalnız bırakmadılar. Başkanımızın Gaziantep'teki hizmetlerinden de memnunuz, ziyaretinden dolayı çok teşekkür ederiz” diye konuştu.