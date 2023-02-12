Depremin 7. gününde Nurdağı'nın son hali havadan görüntülendi

Türkiye'yi sarsan büyük depremlerin ardından Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde yaraların sarılması için çalışmalar sürüyor. İlçede çadırların ardından konteynırlar da kurulmaya başlandı. Nurdağı'nın son hali havadan dron ile görüntülendi.

Depremin büyük yıkıma neden olduğu yerlerden biri olan Nurdağı'nda 21 enkaz alanında arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Nurdağı'nda en son gece saatlerinde ekiplerin hummalı çalışması sonucu Yavuz Selim Mahallesi'ndeki Duygu Apartmanı'nın enkazından 13 yaşındaki İkra Arslan, 138 saat sonra sağ olarak çıkarıldı.

İlçede çadır ve konteynırların kurulması çalışmaları sürerken, vatandaşlara bir yandan da gıda ve ısınma, barınma imkanı sağlamak için yardımlar yapılıyor. Yaklaşık 41 bin nüfuslu Nurdağı'nın depremden 7 gün sonraki hali İHA ekibi tarafından dron ile havadan görüntülendi.