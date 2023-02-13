Depremin devirdiği trenler kaldırılıyor

Gaziantep'in Islahiye ilçesinde depremin şiddetiyle devrilen 6 trenin 5'i kaldırıldı. Bir tanesini de kaldırma işlemi sürüyor.

Gaziantep'te tren bakım istasyonunda park halinde bulunan 6 tren, deprem anında raydan çıkarak devrildi. Depremin etkisiyle Fevzipaşa Tren İstasyonu yakınında dağdan kopan kayalar raylara düştü.

Islahiye, Narlı, Türkoğlu, Nurdağı, Fevzipaşa yolu ulaşıma kapandı. Ölen ya da yaralanan olmazken, ekiplerin raylardaki kaldırma çalışması sonrası 5 tren normale döndü. Bir trenin de kaldırılması çalışmasnın sürdüğü kaydedildi.

Diğer yandan Fevzipaşa istikametindeki tren raylarına depremin etkisiyle dağdan kopan kayalar düştü.