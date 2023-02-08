Depremin vurduğu Gaziantep'te yeniden su verilmeye başlandı

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, yaptığı açıklamada depremden oluşan arızanın giderilerek şehrin yüzde 80'ine içme suyu verilmeye başlandığını söyledi.

GASKİ'nin Hacıbaba'da bulunan tesisinde incelemede bulunan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Başkan Fatma Şahin, yaptığı değerlendirmede, deprem felaketi sonrası ekiplerin suyu vermek için olağanüstü gayret gösterdiklerini ifade etti. Şehrin yüzde 80'nine su verilmeye başlandığını belirten Şahin, yüzde 20'lik kısmına ise Mizmilli Kuyuları'nda deprem sonrası yaşanan sudaki bulanıklaşmanın dağılarak berraklaşmasıyla verileceğini ifade etti.

''Çok hızlı şekilde arızayı giderdik''

Depremden hemen sonra hızlı bir şekilde arızaya müdahale edildiğini belirten Şahin, “En önemli şey zor zamanda kurumsal kapasiteni buna uygun hale dönüştürmek. Buradaki en önemli kurumlarımızdan bir tanesi GASKİ. Çünkü ana damarın geldiği Herete birinci sınıf deprem bölgesi oldu, Mizmilli Kuyuları'nın olduğu yerde de büyük bir deprem felaketiyle arızlar yaşandı. Ekip o kadar kuvvetli ki çok hızlı bir şekilde pompaj arızalarını giderdi. Akıllı sus sistemini on yıldır çalışıyoruz bu ekip bunu üstün bir şekilde kullanıyor. Şu anda şehrimize yüzde 80 içilebilir suyu vermeye başladık. Bu çok mühim ve önemli. Bütün ekibe çok teşekkür ediyorum. Geriye kalan yüzde 20 için ise Mizmilli'den gelen suyun bulanıklığının gitmesini bekliyoruz. O düştüğü zaman yüzde 20'ye su vermeye başlayacağız' dedi.

GASKİ Genel Müdürü Hüseyin Sönmezler ise Gaziantep'in içme suyunu sağlandığı havzanın depremi en şiddetli hissedildiği bölgede olduğunu ifade etti. Tesislerdeki arızların giderildiğini su borularında yaşanan arızalarında onarıldığını aktardı.