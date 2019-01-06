Derbide gülen taraf Şahinbey oldu 5-0

Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor Kulübü Ampute Futbol Takımı, Akkent Spor Köyü'ndeki sahasında Şehitkamil Engelliler Spor Kulübü Ampute Futbol takımını ağırladı. Rakibi karşısında karşılaşmayı baştan sona üstün götüren mavi beyazlı ekip, maçı 5-0 mağlup etti.

Sezona şampiyonluk parolası ile başlayan ve aldığı seri galibiyetlerle hedefine emin adımlarla ilerleyen Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor Kulübü Ampute Futbol Takımı bu hafta kendi evinde Şehitkamil Engelliler Spor Kulübü Ampute Futbol Takımını ağırladı. Oldukça keyifli geçen karşılaşmayı Gaziantep AK Parti Milletvekili Ali Şahin, Gaziantep Valisi Davut Gül, Şahinbey İlçe Kaymakamı Cemalettin Yılmaz, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Gaziantep İl Müftüsü Ahmet Çelik, Şahinbey İlçe Müftüsü Mahmut Rauf Arcaklıoğlu, Gaziantep Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı ve Bedensel Engelliler Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Abdulkadir Gözegir, başkan yardımcıları, kurum müdürleri ve taraftarlar izledi.

Karşılaşmaya hızlı başlayan Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor Kulübü Ampute Futbol Takımı karşılaşmanın ilk yarısını 4 ve 7. dakilarda Kudrat'ın attığı gollerle 2-0 önde tamamladı. İkinci yarıda da oyunun hakimi mavi-beyazlı takımdı. Rakibi Şehitkamil Engelliler Spor Kulübü Ampute Futbol Takımına karşı üstün bir futbol oynayan Şahinbey Ampute futbol Takımı ikinci yarının 32. dakikasında Fatih'in, 35. dakikasında Feyyaz'ın ve 42. dakikasında Richard'ın kaydettiği gollerle derbiyi 5-0 kazanmasını bildi.

Engelli sporu için önemli bir hizmet

Gaziantep AK Parti Milletvekili Ali Şahin, engellilere inanılması ve güvenilmesi gerektiğine dikkati çekerek, “İki Gaziantep takımının derbisi şeklinde gerçekleşen karşılaşmada bulunmaktan büyük mutluluk duydum. Engelli sporunun gelişmesi noktasında böyle inanılmaz bir alt yapı imkanı sunan Şahinbey Belediye Başkanımıza teşekkürlerimi sunuyorum. Uzun zamandan bu yana engelli kardeşlerimizin toplumla bütünleşmesi noktasında sportif, kültürel ve sanat alanında hak ettikleri yerleri almaları noktasında Fiziksel Engelliler Vakfı bünyesinde önemli çabalar ve çalışmalar ortaya koyduk. Engelli kardeşlerimize inanmamız gerekiyor. İnandığımızda ne tür sonuçlar aldığımızı özellikle Ampute Milli Takımımız Dünya Şampiyonası'nda ikincilik, Avrupa Şampiyonasında birincilik elde ederek, ortaya koymuş oldu ve millet olarak onlarla gurur duyduk. Engelli kardeşlerimize imkan verdiğimizde her türlü imkansızlığı onlardan bekleyebiliriz. Onlara inanmak acımaktan çok daha değerlidir” dedi.

Şampiyonluk kupasını Gaziantep'e getirmek istiyoruz

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Şahinbey Ampute Futbol takımının şampiyonluk yolunda ilerlediğini belirterek, “Şahinbey Ampute Futbol takımımız 7. hafta karşılaşmasından da galibiyetle ayrıldı. Oynadığı 7 karşılaşmadan 6 galibiyet 1 beraberlik aldı. Attığı gol sayısı ise 35 olurken kalemizde sadece 2 gol gördük. Takımımız çizgisinde çok iyi ilerliyor ve lig lideri olarak yoluna devam ediyor. İnşallah sezon sonunda da takımımızdan şampiyonluk bekliyoruz. Gaziantep'e şampiyonluk kupasını ilk defa biz getirmek istiyoruz. Emeği geçen kulüp başkanımıza, yöneticilerimize, teknik heyete ve futbolculara teşekkür ediyorum. Ayrıca AK Parti Gaziantep Milletvekilimiz Ali Şahin, Valimiz Davut Gül, Şahinbey İlçe Kaymakamımız Cemalettin Yılmaz, İl ve İlçe MüftümüzeFederasyon Başkanımıza ve taraftarlarımıza desteklerinden dolayı çok teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

"Başkana teşekkür ediyorum"

Gaziantep Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı ve Bedensel Engelliler Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Abdulkadir Gözegir, Şahinbey Ampute Futbol Takımı'nın Gaziantep'i çok iyi temsil ettiğine dikkat çekerek, “İki takımda bizim şehrimizin takımı. Ancak Şahinbey Ampute Futbol takımımız ilimizi çok iyi bir şekilde temsil ediyor. Milli takıma verdiği sporcularla bunu en iyi şekilde gösteriyor. Bedensel Engelliler Federasyonu olarak, engelli kardeşlerimizi sosyal sorumluluk projesi çerçevesinde evlerinden dışarı çıkıp spora teşvike etmek için çalışıyoruz. Bunu Şahinbey Belediyemiz de çok iyi yapıyor. Bu konuda Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu'na ve Kulüp Başkanı Cuma Güzel'e çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

"11 ayrı branşta sportif faaliyetlerimiz sürüyor"

Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Cuma Güzel, alınan galibiyetten dolayı mutlu olduğunu belirterek, “Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor Kulübü olarak sezon başından bu yana çıktığımız yolda hedefimizin şampiyonluk olduğunu söyledik. Onursal Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu'nun da söylediği gibi amacımız bu sezon şampiyonluk kupasını Gaziantep'e getirmek. Gazianteplilere Ampute futbolda şampiyon olduğumuz göstermek. Bununla birlikte bölgenin de bu spor dalına önem vermesini istiyoruz. Biliyorsunuz Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor Kulübü olarak sahamızı yaptık ve bu saha sürekli kullanılan bir saha. Bildiğiniz gibi her şeyi ile Ampute sahası olarak yapıldı. Ancak bunun yanında burayı okçuluk sahası olarak da kullanıyoruz. Bu sahada gençlerimize okçuluk sporunu öğretiyoruz. Ampute'de gençlerimizi yetiştireceğiz. Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor Kulübü olarak 11 ayrı branşta çalışmalarımız devam ediyor” diye konuştu.

Karşılaşma sonrasında protokol üyeleri ok atışı yaparak hedefleri vurmaya çalıştılar.