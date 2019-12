Dereceli kuaf?rden ?cretsiz t?ra?

Gaziantep'te erkek kuaf?rl??? yapan Halit Karaku?, girdi?i yar??malarda dereceyle d?nerken yapt??? ?e?itli sosyal sorumluluk projeleriyle de pek ?ok ?d?l kazand?. Karaku?, mesle?iyle topluma fayda sa?layabilmek ad?na ?zellikle huzurevi sakinlerini, k?y okullar?ndaki hi? t?ra? olmam?? ?ocuklar? ve takdir, te?ekk?r alan ba?ar?l? ??rencileri ?cretsiz t?ra? ederken, kimsesiz ?ocuklar yarar?na yap?lan pek ?ok yar??maya kat?l?p, ba??? yapt?. Kat?ld??? yar??malarda ?nemli dereceler de elde eden Karaku?, yapt??? ba???larla da takdir toplad?.

?Ba?ar?l? ??rencileri ve huzurevi sakinlerini ?cretsiz t?ra? ediyorum?

??rakl?ktan itibaren yakla??k 13 y?ld?r mesle?ini icra etti?ini ve farkl? olmak i?in ?e?itli projeler yapt???n? s?yleyen berber Halit Karaku?, ?Biz y?llard?r ?e?itli sosyal sorumluluk projelerinde yer al?yoruz. Bu kapsamda k?y okullar?na giderek hi? t?ra? olmam?? ?ocuklar? t?ra? ediyoruz. Bunun d???nda huzurevine gidip oradaki b?y?klerimizi hem ziyaret ediyoruz hem de bak?mlar?n? yap?yoruz, yaln?z olamad?klar?n? hissettirmeye ?al???yoruz. Ayr?ca son bir y?ld?r okullar?nda ba?ar?l? olarak takdir ve te?ekk?r belgesi alan ??rencileri de ?cretsiz t?ra? ettik, etmeye de devam edece?iz. Bu tarz projelerin i?erisinde yer almaya da devam edece?im? dedi.

Ba??? yap?p yar??maya kat?ld?, ???nc? oldu

Kimsesiz ?ocuklar yarar?na Ankara'da yap?lan bir yar??mada T?rkiye ???nc?s? oldu?unu da vurgulayan Halit Karaku?, "Ge?ti?imiz g?nlerde Ankara'da ?Kimsesiz ?ocuklara I??k Olma' diye projeye kat?ld?m. Orada d?zenlenen yar??maya kat?larak T?rkiye ???nc?s? olduk. Orada o ?ocuklar?n kimsesiz olmad???n? hissettirmek istedik. Bu kapsamda orada bilet alarak ba???ta bulunduk. Yani o yar??mada elde edilen b?t?n gelirler kimsesiz ?ocuklar i?in topland?. Biz de hem yapt???m?z ba???la hem de elde etti?imiz dereceyle buna katk? sunmaya ?al??t?k" ifadelerini kulland?.

?Esirgeme kurumundaki ?ocuklar? ?cretsiz t?ra? etmek istiyorum?

Yeni hedefinin de gerekli izinleri ald?ktan sonra ?ocuk esirgeme kurumundaki ?ocuklar?n bak?mlar?n? yapmak oldu?unu belirten Karaku?, ?Yapt?klar?m?z?n d???nda ba?ka projelerimiz de var. Mesela yak?n zamanda ilgili kurumlardan gerekli izinleri ald?ktan sonra ?ocuk esirgeme kurumlar?na gitmek istiyorum. Oradaki t?m ?ocuklar?n t?ra??n? yapmak, bak?mlar?n? yapmak ve bir nebze de olsa onlar? mutlu etmek, onlar?n yaln?z olmad?klar?n? hissettirmek istiyorum? ?eklinde konu?tu.

"Amac?m vatana, millete mesle?imle faydal? olmak"

B?yle projelerin i?erisinde yer almay? tercih etme sebebini de a??klayan Karaku?, ?Mesle?imi seviyorum ve mesle?imle vatan?ma, milletime nas?l hay?rl? olabilirim, nas?l katk? sa?layabilirim diye d???n?yorum. O y?zden bu gibi projelere teredd?ts?z katk? veriyorum ve ne zaman bu tarz projelere ?a??rsalar T?rkiye'nin bir ucunda da olsa gidiyorum? diye konu?tu.