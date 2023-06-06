Dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, gençlik kütüphanesi ziyaretinde Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) hazırlanan öğrencilerin ücretsiz deneme sınavı talebine yönelik anında çalışma başlatmıştı. Binlerce öğrenci, alanında uzman eğitmenlerin gözetiminde Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na yönelik yapılan deneme sınavlarına katılım sağladı. Sınavlarda dereceye giren öğrenciler için ödül töreni düzenlendi.

Atatürk Kültür ve Spor Merkezi'nde gerçekleştirilen ödül törenine; Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Şehitkamil Belediye Başkan Yardımcısı Fatih Ermeydan, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı. Başkan Rıdvan Fadıloğlu; TYT sınavda 1. olan öğrencilere tablet ve powerbank, 2. olan öğrencilere bisiklet ve powerbank, 3. olan öğrencilere kulaklık ve powerbank armağan etti. Başkan Fadıloğlu, AYT sınavı sayısal, eşit ağırlık ve sözel bölümlerinde 1. olan öğrencilere tablet ve powerbank, 2. olan öğrencilere bisiklet ve powerbank, 3. olan öğrencilere kulaklık ve powerbank hediye etti.

Milletin imkanları, milletin evlatlarına hizmet ediyor

Programda konuşan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, şu ifadeleri kaydetti: “Şehitkamil Belediyesi olarak Milli Eğitim Müdürlüğümüz ile yapmış olduğumuz çalışmalarda, öğrencilerimizin deneme sınavını çok sıkı tutmaya çalışıyoruz. Çünkü ne kadar çok antrenman yapılırsa başarı da o oranda artıyor. Kütüphaneleri ziyaret ettiğimizde böyle bir talep geldi. Kütüphanelerimizde de böyle bir işlem olsun, denince sağ olsun arkadaşlarımızla bu durumu istişare ettik. Kütüphanelerimizi de bu sisteme dahil edelim, dedik. Yaklaşık 16 bin öğrencimizin katıldığı bir etkinlik. Motivasyonu arttırabilmek adına çam sakızı çoban armağanı böyle bir hediye organizasyonumuz oldu. Bizim için çok önemli. Özellikle eğitim noktasında tüm arkadaşlarımızın vermiş olduğu destekler için ben yürekten teşekkür ediyorum. Milletin imkanları, milletin evlatlarına hizmet ediyor. En iyi şekilde öğrencilerimizin eğitim noktasında yolunu açabilmek adına her türlü gayreti gösteriyoruz. Allah razı olsun, bu konuda velilerimizin desteği için de teşekkür ediyoruz. Hocalarımızın özverili çalışmaları neticesinde inşallah öğrencilerimizin de hakkına hayırlısı olsun. Rabbim, öğrencilerimizin gönlündekini nasip etsin.”