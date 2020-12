Dernekler Konfederasyonu, Gaziantep'i dünyada tanıtacak

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Türkiye Gaziantep Dernekler Konfederasyonu Genel Başkanı Hasan Özaygut, “Türkiye genelinde faaliyet gösteren Gaziantep dernekler konfederasyonu Türkiye genelindeki teşkilatlanma işlemine devam ederken Gazi şehrimizi en iyi şekilde her platformda temsil eden kurumumuz hemşehrilerimizin derdi ile dertlenen ve iyi günde kötü günde her zaman yanında olmayı ilke edinmiştir. Konfederasyonumuz daha fazla memleketimizi her alanda hizmet etmek amacıyla yurt dışında yaşayan hemşerilerimize daha yakın olmak sıla özlemine ortak olmak onlarında da yanında durmak adına ingiltere merkezli Gaziantep dernekler konfederasyonu himayesinde Europe Gaziantep Federation of Associations (Avrupa Gaziantep dernekler federasyonu) resmi işlemeleri için çalışmalar başladığını duyurmaktan onur duyuyoruz. Dünyada Gaziantep'i tanıtmak, yaşatmak, anlatmak, ekonomik destek vermek Gazianteplilerin birinci vazifesi olmasını temenni ediyoruz. Yurt içinde ve yurt dışında yaşayan tüm hemşerilerimizi davet ediyoruz” dedi.