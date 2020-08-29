Dernekteki çatışmada yaralananlardan 1'i hayatını kaybetti

Gaziantep'te, gece saatlerinde bir derneğin lokalinde çıkan silahlı çatışmada yaralananlardan 1'i hayatını kaybetti.

Olay, gece saatlerinde Şahinbey ilçesi İbni Sina Mahallesi havaalanı yolu üzerindeki bir derneğin lokalinde meydana geldi. İddiaya göre, dernek lokalinin lokanta kısmında yemek yiyen iki grup, bilinmeyen bir nedenden tartışmaya başladı. İki grubun tartışması kısa sürede büyüyünce silahlar kullanıldı. Karşılıklı silahların sıkıldığı olay sonucu 6 kişi ayaklarından vurularak yaralandı.

Hastanede hayatını kaybetti

Yaşanan olayda yaralananlardan Abdulkadir A., hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden Abdulkadir A.'nın cansız bedeni, Gaziantep Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsi işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

Olayla ilgili geniş çaplı incelemenin sürdüğü belirtildi.