“Desteklerle Büyüyen KOBİ'ler" toplantısına yoğun ilgi

Gaziantep Ticaret Odası (GTO) ile Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) işbirliği ile ekonomist ve televizyon program yapımcısı Cem Seymen'in moderatörlüğünde KOBİ'lere destek sağlayan kurumlardan uzmanlarının konuşmacı olarak katıldığı “Desteklerle büyüyen kobiler" toplantısı gerçekleştirildi.

KOBİ'ler için var olan destek mekanizmalarının anlatıldığı ve yoğun ilgi gösterilen toplantının açılışında konuşan Gaziantep Ticaret Odası (GTO) Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım, KOBİ'lere yönelik çeşitli destek mekanizmaları bulunduğunu, ancak maalesef bu desteklerden yeterince yararlanılamadığı ve desteklerin tanıtımı yanında yararlanma prosedürlerinin de kolaylaştırılması gerektiğini söyledi. KOBİ'lerin öz kaynak yetersizliği yanında kredi teminindeki güçlüklerden kaynaklanan finansal sorunlarının da bulunduğunu belirten GTO Başkanı Yıldırım, "Yapısal alanlarda, üretim, pazarlama, rekabet ve katma değeri yüksek, teknoloji odaklı yeni yatırım alanlarına yönelmede bazı sorunları bulunan KOBİ'lere destek olmaya çalışıyoruz" dedi.

Gaziantep'in ekonomik başarısının temelinde KOBİ'lerin olduğunu, Oda olarak KOBİ'lere yönelik projeler, nefes kredisi, Dijitalleşme, Tasarım, İnovasyon başta olmak üzere eğitimler, seminerler, danışmanlık hizmetleri, yurt içi ve yurt dışı inceleme gezileri, ihracat koçluğu gerçekleştirdiklerini vurgulayan GTO Başkanı Yıldırım, "Odamız üyesinin hemen hepsi KOBİ niteliğinde. KOBİ'lerle var olan bir kurum olarak tüm çalışmalarımız neredeyse KOBİ'ler için. Oda olarak Gaziantep ekonomisinin bel kemiğini oluşturan KOBİ'leri çağın gerekliliklerine hazırlamaya, iç ve dış pazarlarda önünü açmaya, zamanın ruhuna uyum sağlamalarına çalışıyoruz. Açılış konuşması sırasında Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) Türkiye Başkan vekili Hüseyin Özhan, KOBİ'lerin ekonomi açısından önemine vurgu yaparak, EBRD'nin bölgedeki KOBİ'lere danışmanlık ve finansman destekleri verdiğini, Gaziantep Ticaret Odası ile de uzun süreli işbirliği kapsamında KOBİ hizmetlerinin geliştirilmesi konusunda çalıştıklarını belirterek, bölgeye ve KOBİ'lere desteklerin devam edeceğini ifade etti. Gaziantep Ticaret Odası ile önümüzdeki dönemde işbirliğine devam edileceği ve yeni projeleri birlikte hayata geçirmeye hazır olduklarını vurguladı.

GTO ve EBRD işbirliği ile düzenlenen, ekonomist ve televizyon programı yapımcısı Cem Seymen'in moderatörlüğünde gerçekleştirilen "Desteklerle büyüyen Kobiler" toplantısına konuşmacı olarak katılan Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve kümelenme Destekleri Daire Başkanı Mustafa Ali Yurdupak, KOSGEB Finansman Dairesi Başkanı Mehmet Haşim Karaman, İpekyolu Kalkınma Ajansı (İKA) Genel Sekreteri Burhan Akyılmaz, TÜBİTAK Bilimsel Teknoloji Grubu, Bilimsel Program (TEYDEB BİLTEG) Başuzmanı Zeynep Deniz Eygi ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı AR-GE ve Tasarım Merkezleri Dairesi Sanayi ve Teknoloji uzmanı Muhammed Fatih Taşkın katılımcılara destekler konusunda bilgi vererek, soruları cevaplandı.