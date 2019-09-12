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Dev besi çiftliğindeki yangın 22 saatte kontrol altına alındı

Gaziantep’in Nizip ilçesinde bulunan ve 100 bin büyükbaş hayvan kapasiteli çiftliği yem ve saman depolarında çıkan yangın, yaklaşık 22 saatte kontrol altına alındı.

Gaziantep'in Nizip ilçesinde bulunan ve 100 bin büyükbaş hayvan kapasiteli çiftliği yem ve saman depolarında çıkan yangın, yaklaşık 22 saatte kontrol altına alındı. Söndürme çalışmalarına 2 adet helikopter de eşlik etti.


Nizip ilçesi Karkamış yolu Doğrular Mahallesi'nde Şerif Göktaş'a ait olan ve 100 bin büyükbaş hayvan kapasiteli besi çiftliğinde dün öğleden sonra çıkan yangın 50'ı aşkın itfaiye aracı, arazöz, su tankeri, iş makinesi ve yangın söndürme helikopterlerinin müdahalesi ile 22 saatte kontrol altına alındı. Rüzgar nedeniyle zaman zaman yeniden yükselen alevler nedeniyle zor anlar yaşayan ekipler, bugün öğlen saatlerinde yangın yeniden kontrol altına aldı. 2 adet helikopterin de eşlik ettiği söndürme çalışmaları ile alevlerin hayvanların bulunduğu bölüme sıçramasının önlendiği belirtildi.


Yangında yaklaşık 30 bin ton saman balyası yanarken soğutma çalışmalarının sürdüğü çiftlikte büyük maddi hasar meydana geldi.


Yangının sebebini belirleme çalışmalarının da sürdüğü öğrenildi.

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