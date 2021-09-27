İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Dev narkotik operasyonunda 20 şüpheli tutuklandı

Gaziantep’te yapılan narkotik operasyonunda gözaltına alınan 344 şüpheliden 20’si tutuklandı.

Gaziantep'te yapılan narkotik operasyonunda gözaltına alınan 344 şüpheliden 20'si tutuklandı.


Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri tarafından son bir haftada yapılan operasyonlarda, 2 kilo 813 gram esrar, 507 gram bonzai, 389 gram metamfetamin, 100 adet uyuşturucu hap, 84 gram eroin, 4 adet hassas terazi ve 2 adet tabanca ele geçirildi. Operasyonlarda gözaltına alınan 344 şüpheliden 20'si tutuklanırken, 324 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.