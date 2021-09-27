Dev narkotik operasyonunda 20 şüpheli tutuklandı

Gaziantep’te yapılan narkotik operasyonunda gözaltına alınan 344 şüpheliden 20’si tutuklandı.
Gaziantep'te yapılan narkotik operasyonunda gözaltına alınan 344 şüpheliden 20'si tutuklandı.
Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri tarafından son bir haftada yapılan operasyonlarda, 2 kilo 813 gram esrar, 507 gram bonzai, 389 gram metamfetamin, 100 adet uyuşturucu hap, 84 gram eroin, 4 adet hassas terazi ve 2 adet tabanca ele geçirildi. Operasyonlarda gözaltına alınan 344 şüpheliden 20'si tutuklanırken, 324 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.