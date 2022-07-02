Devri yeni alınan aracın ilk kazası kamerada

Gaziantep'te bir sürücü, satın aldığı aracının noter devrinin yapılmasından dakikalar sonra kaza yaptı. Araç sürücüsünün kavşaktaki sola dönüşün yasağını ihlal etmesinden dolayı yaşanan kaza anbean kameraya yansıdı.

Kaza, merkez Şehitkamil ilçesinde Ali Fuat Cebesoy Bulvarı üzerinde 15 Haziran'da yaşandı. İddiaya göre caddede seyir halinde olan 27 ALZ 824 plakalı ticari araç sola dönüşün yasak olduğu kavşaktan sola dönmeye kalktı. O sırada trafik lambalarının yeşil yanması üzerine karşı şeritten hareketlenen 27 Z 0973 plakalı otomobil, sola dönüş alan ticari araca çarptı. Kavşakta yaşanan çarpışma sonucu devrilip sürüklenen ticari araç, yan yatarak durabildi. Kazada devrilen hafif ticari aracın sürücüsünün aracı yeni satın aldığı öğrenildi.

Sola dönüş ihlali kaza yaptırdı

Noterden devrini aldıktan dakikalar sonra kaza geçiren araç sürücüsü büyük üzüntü yaşadı. Yaşanan kaza kavşaktaki Kent Güvenlik ve Yönetim Sistemi (KGYS) kamerasına anbean yansıdı. Noterden devri yeni yapılan hafif ticari aracın sola dönüş yasağını ihlal etmesinden dolayı kazaya sebebiyet vermesi, görüntülerde yer aldı.