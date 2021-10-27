Devrilen tır otoyolu kapattı, kilometrelerce araç kuyruğu oluştu

Yolun kapanması nedeniyle kilometrelerce araç kuyruğu oluştu.

Kaza, sabah erken saatlerde Gaziantep-Şanlıurfa otoyolunun 25. kilometresinde meydana geldi. İddiaya göre, Gaziantep istikametinden Şanlıurfa istikametine seyir halinde olan tırın şoförü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan tır önce savruldu, sonra da devrildi. Meydana gelen kazada tır şoförü yaralanırken, yol trafiğe kapandı.

Olayın ardından durum hemen 112 acil sağlık ve trafik ekiplerine bildirildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, kazada hafif yaralanan tır şoförünü ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra hastaneye kaldırdı.

Devrilen tır yolu kapattı, kilometrelerce araç kuyruğu oluştu

Devrilen tırın yolu trafiğe kapatması sonrası otoyolun Gaziantep-Şanlıurfa istikametinde kilometrelerce araç kuyruğu oluştu Tahıl yüklü tır, ekiplerin çalışması ile otoyoldan kaldırılmaya çalışılıyor.