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Devrilen tırın şoförü hayatını kaybetti

Gaziantep Nizip karayolunda büyükbaş hayvan taşıyan tır devrildi.

Kazada tır şoförü hayatını kaybetti.


Kaza Gaziantep Nizip karayolunun 5. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre İskenderun Limanı'ndan yüklediği büyükbaş hayvanları Van'a götüren tır, Gaziantep Nizip karayolunun 5. kilometresinde şoförün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak devrildi. Kazada tır şoförü Fırat T. hayatını kaybetti.


Fırat T.'nin cenazesi Gaziantep Adli Tıp Kurumunda yapılan otopsi işlemlerinin ardından defnedilmek üzere memleketi Diyarbakır'ın Bismil ilçesine gönderildi.

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