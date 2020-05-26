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Devrilen traktörün altında kalan çiftçi öldü

Gaziantep’in Araban ilçesinde meydana gelen traktör kazasında bir kişi hayatını kaybetti.

Gaziantep'in Araban ilçesinde meydana gelen traktör kazasında bir kişi hayatını kaybetti.


Edinilen bilgilere göre, ilçeye bağlı Fıstıklıdağ kırsal mahallesinde bulunan fıstık bahçesinde bakım yaptıktan sonra 27 ZE 372 plakalı traktörüyle evine dönen Ali Tatlı (75), direksiyon hakimiyetini kaybederek kaza yaptı. Kaza sonucu devrilen traktörün altında kalan Tatlı, olay yerinde hayatını kaybetti.


5 çocuk babası Tatlı'nın cenazesi otopsi için Araban Devlet Hastanesine kaldırılırken kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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