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Devrilen traktörün altında kalan kadın hayatını kaybetti

Gaziantep’in Nizip ilçesinde bir traktörün devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında traktörün altında kalan üç kişiden biri hayatını kaybetti.

Gaziantep'in Nizip ilçesinde bir traktörün devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında traktörün altında kalan üç kişiden biri hayatını kaybetti. Diğer yaralarının hayati tehlikesinin ise bulunmadığı belirtildi.


Edinilen bilgiye göre, kaza, Nizip ilçesi Sekili Mahallesinde meydana geldi. Recep S. idaresindeki plakası belirlenemeyen traktör sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine devrildi. Devrilen traktörün altında kalan sürücü Recep S. (58), kızı Emine S. (35) ve torunu Medine S. (13) yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Nizip Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Emine S. yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.


Kazada yaralanan Recep S. ile torunu Medine S.'nin ise durumlarının iyi olduğu ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi.

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