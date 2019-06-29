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Devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti

Gaziantep’in Nizip ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü feci şekilde hayatını kaybetti.

Gaziantep'in Nizip ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü feci şekilde hayatını kaybetti.


Kaza Nizip'in Gürbasak Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, saat 08.50 sıralarında Mehmet K. (61) 27 N 2576 plakalı traktörü ile Gürbasaktan Köseler istikametine seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun sağ tarafına devrildi. Traktörün altında kalan sürücü Mehmet K. Olay yerinde hayatını kaybetti.

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