İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Devrilen traktörün altında kalarak öldü

Gaziantep’in İslahiye ilçesinde üzüm bağında çalışan traktör sürücüsü devrilen traktörün altında kalarak hayatını kaybetti.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde üzüm bağında çalışan traktör sürücüsü devrilen traktörün altında kalarak hayatını kaybetti.


Edinilen bilgiye göre, İslahiye ilçesi Altınüzüm - Yukaribilenler Mahallesi yolu üzerinde bulanan üzüm bağları içerisinde traktörüyle çalışan Hüseyin Bülbül, idaresindeki 27 SE 921 plakalı traktörün kontrolünü kaybetti. Devrilen traktörün altında kalan Bülbol, feci şekilde olay yerinde hayatını kaybetti. Kazada ölen Hüseyin Bülbül'ün cenazesi otopsi yapılmak üzere İslahiye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.


Bülbül'ün İslahiye Belediyesinde meclis üyesi olduğu öğrenildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.