İhlas Haber Ajansı

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Devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti

Gaziantep’in Nizip ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada ağır yaralanan sürücü hayatını kaybetti.

Gaziantep'in Nizip ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada ağır yaralanan sürücü hayatını kaybetti.


Kaza, Gaziantep'in Nizip ilçesine bağlı Yeni yazı Mahallesi ile Kocatepe Mahallesi yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre Vakkas Aslan'ın kullandığı traktörün direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi nedeniyle kontrolden çıkarak yolda sürüklendikten sonra devrildi. Devrilen traktörün altında kalan Aslan, ağır yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralı genci, ambulansla Nizip Devlet Hastanesine kaldırdı.


Durumunun ağırlaşması üzerine Gaziantep'teki bir hastaneye sevk edilen Aslan, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

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