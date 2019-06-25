Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Engelli Koordinasyon Merkez'inde açılan Sanat Atölyesi Kursları'na katılan dezavantajlı kursiyerler, sertifikasını aldı. Kursu başarıyla tamamlayan kursiyerler, 2 ay süren eğitim boyunca el becerilerini geliştirdi.

“Engelli Dostu Kent” anlayışıyla çalışmalarına devam eden Büyükşehir Belediyesi, engellilere yönelik organize ettiği kurslarla dikkat çekmeyi başardı. Üretmek, yaşamak ve hayata katılmak isteyen dezavantajlı grupları önceleyen büyükşehir, engellilerin özgüvenini artırmaları, topluma daha kolay uyum sağlamaları, sosyalleşmeleri ve meslek edinmeleri amacıyla özel eğitim hizmetleri sunmayı kendisine ilke edindi. Bu doğrultuda Büyükşehir Belediyesi ve Şehitkamil Halk Eğitim Merkezi'nin işbirliğinde düzenlenen Sanat Atölyesi Kursları, zihinsel engellilere gelişimin kapısını araladı. El sanatları atölyesinde açılan “Ahşap Boyama” ve “Jel Mum Yapımı” kursuna katılan 10 zihinsel engelli kursiyer, hem meslek öğrendi, hem de gönüllerince eğlendi.

Kurs sonunda sertifikasını alan kursiyerler, açılan kurslarla el becerilerini geliştirdiklerini belirterek, kendilerine bu imkanı sunan Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'e teşekkür etti.