Gaziantep'te KOBİ'lere işletmelerini geleceğe taşıyabilmeleri için gerekli olan donanımı sunmak, karlılıklarını ve yenilikçi iş süreçleri ile verimliliklerini artırabilmelerine katkıda bulunmak amacıyla düzenlenen Dijital Ticaret Zirvesi Gaziantep'te yapıldı.

Güneydoğu Sanayi ve İş Dünyası Federasyonu (GÜNSİFED)'in ev sahipliğinde düzenlen Dijital Ticaret Zirvesi'nin ikinci durağı Gaziantep oldu. Zirvede KOBİ'ler ile e-ticaret, e-ihracat ve e-dönüşümün liderleri buluştu. “Dijital Ticaret Anadolu'dan Yükseliyor” temasıyla düzenlenen zirveye Güneydoğu Sanayi ve İş Dünyası Federasyonu (GÜNSİFED) ev sahipliğinde bir otelde düzenlenen zirvede Türkiye'de e-ticaret, e-ihracat ve e-dönüşümün yeni nesil ticari faaliyetlere katılım oranını artırmak hedefleniyor.

“Kentimiz ve bölgemizin gelişiminde dijitalleşmeyi kaldıraç olarak kullanabiliriz”

Zirvenin açılış konuşmasını yapan GÜNSİFED Yönetim Kurulu Başkanı Enver Öztürkmen, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin 189 ülkeye 8 milyar dolara yaklaşan bir ihracat gerçekleştirdiğini hatırlattı. GÜNSİFED Yönetim Kurulu Başkanı Enver Öztürkmen, Gaziantep'in 6,8 milyar dolarlık ihracat katkısıyla da öne çıktığını belirterek, “Türkiye'nin 6'ıncı büyük ihracatçı iliyiz. Kentimizin ve bölgemizin ihracatını artırmak için dijitalleşmeyi bir kaldıraç olarak kullanabiliriz” dedi.

İş dünyası ile reel sektörün dijital yetkinliklerinin gelişmesinin hız ve verimlilik esaslı günümüz dünyasında rekabetçilikte önemli kazanımlar sağladığını vurgulayan Öztürkmen, “Sanayimizi ve özelde KOBİ'lerimizi geliştirmemiz dijital dünyaya adapte etmemiz gerekmektedir. Ülkemizin sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşması, bölgelerimizin ve o bölgeleri domine eden kentlerimizin yerel dinamiklerini harekete geçirmekle mümkündür. Bugün ülkeler için sürdürülebilir kalkınma; küreselleşme, bilgi teknolojilerinin hızına uyum ve ekonomik yapılardaki farklılıkların ortaya konduğu rekabet gücünden geçiyor. Küresel rekabetçilik liginde artık ülkelerle birlikte bölgeler, kentler, sektörler ve şirketler de yarışıyor. Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde orta gelir tuzağının aşılmasında ve yerelden başlayacak kalkınma hamlesinin başarıya ulaşmasında teknoloji çok önemli avantajlar sağlayacaktır” ifadelerini kullandı.

Öztürkmen sözlerinin devamında, “Bugün e-ticarette 70 milyar TL'nin konuşuluyor olması, ekonomi lokomotifinde yeni patronun çok yakın bir gelecekte e-ihracat ve e-ticaret olacağını gösteriyor. Mutfağı olmayan Yemek Sepeti, mağazası olmayan GittiGidiyor, arabası olmayan Uber, şubesi ya da acentesi olmayan İyzico, oteli olmayan Booking gibi örneklerini gördüğümüz hizmet sektörüne yönelik dijital platformlar da aslında aynı havuzdan beslenen girişim örnekleri. Hepsinin temeli, teknoloji ile birlikte hız ve verimlilik esaslı dijital devrimin yeni kodlarıyla yazılıyor. Bilgi ve iletişim teknolojileri, farklı alanlarda rekabetçilik gerektiriyor. Sadece malzeme yeterli değil; malzemenin nasıl kullanılacağı konusunda vizyon, fikir ve ortak akıl üretilmeli. Sanayi ve hizmetler sektörleri arasındaki çizgiler kalkarken, inovasyonun bağlantılarını ve bilginin kullanımını sağlamak için yeni modeller geliştirmek gerekiyor” diye konuştu.

Zirveye Öztürkmen'in yanı sıra SAP Türkiye Genel Müdürü Uğur Candan ve TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan ile çok sayıda davetli katıldı.

Zirvede yapılan konuşmalarda Gaziantepli KOBİ'lere dijital ticaretin yeni kodlarının aktarıldığı zirvede katılımcılarla dijitalleşen dünyada akıllı işletme olmanın neler gerektirdiğini paylaşıldı.

Sırada Kocaeli ve Konya var

İlki Nisan ayında İzmir'de düzenlenen Dijital Ticaret Zirveleri, KOBİ'lere işletmelerini geleceğe taşıyabilmeleri için gerekli olan donanımı sunmayı, karlılıklarını artırmayı, yenilikçi iş süreçleri ile verimliliklerini yükseltmeyi ve bu yolla ülkenin küresel rekabet gücünü gelişmiş ülkeler seviyesine çıkarmayı hedefliyor. İkincisi Gaziantep'te düzenlen zirvenin aynı hedefle Kocaeli ve Konya'da da düzenleneceği aktarıldı.