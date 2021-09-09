Dima Aslan: "Yemek yapmak, tasarımlarda bana ilham veriyor"

Son dönemde paylaştığı yemek tarifleri ile adından söz ettiren “Dado Style” markasının kurucusu ünlü modacı ve influencer Dima Aslan, “moda” ve “yemeğin” birbirine benzediğini belirterek, "Sebze, meyve ve baharatların renk ve lezzet uyumları, tasarımlarımda bana ilham veriyor" dedi.

4 yıl önce kurduğu “Dado Style” markasıyla abiye ve gelinlik alanında büyük başarılara imza atan Dima Aslan, son dönemde paylaştığı yemek tarifleriyle de göz dolduruyor. Suriye doğumlu Aslan, tariflerinde hem Arap hem Türk yemeklerine yer veriyor. Dima Aslan, iki kültürün öne çıkan yemeklerini 730 bin takipçili Instagram hesabında paylaşarak Arap ve Türk mutfağının tanıtımında önemli bir misyon da üstleniyor. Yemek yapmanın moda gibi kendisi için bir tutku olduğunu söyleyen Aslan, mutfaktaki çalışmalarının kendisine moda alanında da ilham verdiğini belirtiyor.

"Mode ve mutfak benim için tutku, ikisinden de asla vazgeçmem"

Hobi olarak başladığı yemek konusunda yıllar içerisinde kendisini geliştiren Dima Aslan, “Yemek yapmak, tasarım sürecine de katkı sunuyor. Yemekte ürünlerin renk ve lezzet uyumu, malzemelerin kullanım oranı, pişirme süresi ve fikir nasıl önemli ise kıyafet tasarımında da detaylar o kadar önem taşıyor. Doğru kumaşlar, doğru ve etkin çizgilerle kullanılmaz, usta ellerde şekillenmezse tıpkı yemekte olduğu gibi ortaya istenilen sonuç çıkmaz. Yemeğe tutkum biraz da onu modaya benzetmemden geliyor zaten. Bazen yaptığım yemeklerde kullandığım ürünlerin, baharatların renk uyumu bana tasarımlar için ilham veriyor. Mutfakta da hem uzmanlık hem de hayal gücü gerekiyor. Bana kalırsa iki taraf da kesinlikle birbirini besliyor. Yemek yaparak hem stres atıyorum hem de tasarımlarım için ilham alıyorum. Bu iki tutkumdan da vazgeçmeyi asla düşünmüyorum" diye konuştu.