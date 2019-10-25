Dış ticarette yeni rota: Afrika

Ticaret Bakanlığı Dış Temsilcilikler ve Uluslararası Etkinlikler Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Cem Topbaş, Gana, Nijerya, Güney Afrika, Etiyopya ve Cezayir ticaret müşavirlerinin Gaziantepli ihracatçılarla buluştuğu toplantıda; Afrika pazarı, dış ticarete dair ipuçları ve tüm detaylar masaya yatırıldı. Toplantıda konuşan GTO Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım, Gaziantep'in ekonomik gücü ve Türkiye ekonomisi için öneminin herkes farkında olduğunu belirterek, kentin ticari kültürü, çalışkanlığı ve üretkenliğiyle ülke ekonomisinin en güçlü aktörlerinden biri olduğunu vurguladı.

Gaziantep'in ilmek ilmek dokuduğu emek ile bugünlere geldiğinin altını çizen Yıldırım "Yaklaşık 7 milyar dolarlık ihracat rakamımız ile en fazla ihracat yapan 6. kentiz Ancak gönlümüzdeki sıramız daha farklı. İstanbul dışında diğer şehirlere baktığımızda net bir şekilde görülüyor ki otomotiv, savunma sanayi gibi alanlarda devlet yatırımları ve uluslararası yatırımlar mevcut. Biz herhangi bir teşvik almadan, yatırım desteği almadan yalnızca kendi alın terimizle, çabamızla, çalışma azmimizle bu kadar ihracatı gerçekleştiriyor, ticarette örnek bir kent oluyoruz. Bu sebeple görünürde 6. kent konumunda olabiliriz ama bize göre ilk üç içerisindeyiz. Her zaman dile getirdiğim gibi bir kez daha yinelemek istiyorum. Gaziantep ve bu bölgeye özel bir teşvik-destek sistemi getirilmelidir. Biz bu kadar çabalarken, onca zorluğa, yanı başımızdaki savaşa, mülteci sorununa rağmen yılmadan üretmeye devam ediyorsak bir desteği de hak ettiğimizi düşünüyoruz. Ticari hayatımıza nefes aldıracak, itici güç olacak, işlerini kolaylaştıracak bir destek istiyoruz. Unutulmamalıdır ki Gaziantep buğday başağı gibidir. Siz ona bir verirsiniz, karşılığında bin alırsınız" dedi.

Şehrin mevcut potansiyelini artırmak, ihracat başarısını sürdürülebilir kılmak ve daha da geliştirmek amacıyla ihracatta Gaziantep Modeli oluşturmak için Gaziantep Ticaret Odası'nın birçok başarılı çalışmaya imza attığını anlatan Tuncay Yıldırım, “Hani son yıllarda çok yaygınlaşan bir meslek var: KOÇLUK Kimi beslenme koçu oluyor, kimi yaşam koçu, kimi eğitim koçu oluyor. Biz de kurum olarak üyemizin ticari yaşamındaki koçu olmaya gayret ediyoruz" dedi.

"Yeni bir keşfe çıkmaya karar verdik"

Başkan Yıldırım, son süreçte yürütülen çalışmalarla henüz adım atılmamış olan 15 ülkeye gitmek ve ulaşılan mevcut pazarlardaki güçlerini artırmak olduğunu vurgulayarak, yeni bir adım olarak yeni pazarları keşfe çıkmaya karar verdiklerini de sözlerine ekledi

Gaziantep ihracatının yüzde 58'inin 10 ülkeye yapılıyor oluşunun risk içerdiğini de sözlerine ekleyen Yıldırım, "Dolayısıyla yumurtaların hepsini tek sepete koymamalı, fırsat vadeden pazarlara yönelmeliyiz. Bu kapsamda Afrika ülkelerini mercek altına alıyoruz. Üretim gücü ve kabiliyeti düşük ama bir o kadar da kalabalık bir coğrafya. Afrika ile Türkiye arasındaki ticari ilişkiye, bugün konuşacağımız 5 ülke özelinde bakacak olursak rakamlar önümüzde büyük bir potansiyel olduğunu gösteriyor.2018 yılında Türkiye'nin bu ülkelere ye olan ihracatı 3,5 milyar dolar. Bunun %4'ünü ise Gaziantep gerçekleştirmiş. Gaziantep 7 milyar dolarlık ihracatının yüzde 2'sini bu 5 ülkeye yapmış. Bizim gibi sektör çeşitliliği olan, ticari kabiliyeti yüksek bir şehir için bu rakamlar yeterli değil" diye konuştu.

Firma temsilcilerin yoğun bir katılım gösterdiği, GAP Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürü Tuncay Bayraktar ve Ticaret Bakanlığı Gaziantep Serbest Bölge Müdürü Metin Şen'in de katıldığı toplantıda, Güney Afrika Cumhuriyeti Ticaret Müşaviri Demet Işıl Karakurt, Cezayir Ticaret Müşaviri Bahadır Erkan, Etiyopya Ticaret Müşaviri Sedat Erdoğdu, Nijerya Ticaret Müşaviri Onur Akgül ve Gana Ticaret Müşaviri M. Buğra Karamış sunum gerçekleştirdi.

Sunumların ardından GTO üyeleri, Afrika pazarı ve mevcut fırsatlar hakkında ataşelerle ikili görüşmelerde bulundu.