İhlas Haber Ajansı

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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu iftarını depremzedelerle yaptı

Dişişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, iftarı Gaziantep’in Nurdağı ilçesinde depremzedelerle beraber çadırda yaptı.

Dişişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, iftarı Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde depremzedelerle beraber çadırda yaptı.


Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, iftarını Kahramanmaraş merkezli depremlerden en çok etkilenen yerlerden olan Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde açtı. Kurulan çadır kente gelen Bakan Çavuşoğlu, depremzede vatandaşlarla yakından ilgilendi. Çavuşoğlu, iftarın ardından çadır kenti gezerek, depremzedelerle sohbet etti.

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