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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Mecidiye Han'ı ziyaret etti

Diyanet İşleri Başkanı Prof.

Dr. Ali Erbaş, Şahinbey Belediyesi tarafından restore edilen Mecidiye Han'ı Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu ile birlikte gezerek incelemelerde bulundu.


Dr. Ali Erbaş Şahinbey Belediyesi tarafından restore edilen ve Sahaflar Çarşısı olarak vatandaşın hizmetine sunulan Mecidiye Han'ı Başkan Mehmet Tahmazoğlu ve Şahinbey İlçe Müftüsü Mahmut Arçaklıoğlu ile birlikte ziyaret ederek, esnafla sohbet etti.


Mecidiye Han'ın içerisindeki Millet Kıraathanesi'nde ders çalışan öğrencileri ziyaret eden Dr. Ali Erbaş öğrencilere derslerinde başarılar dileyerek, tarihi hanın yapılan başarılı çalışmalar sonrasında yeniden günümüze kazandırılmasının memnuniyet verici olduğunu ifade etti. Daha sonra Milli Mücadele Müzesine geçen Erbaş, Gazianteplilerin düşmana karşı vermiş olduğu destansı mücadeleyi yakından görüp inceleme fırsatı buldu.


Erbaş ve beraberindekiler ziyaret ardından Mecidiye Han'dan ayrıldı.

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