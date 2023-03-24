Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Rektör Demir'e hayırlı olsun ziyareti

Dr. Ali Erbaş, Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversite (GİBTÜ) Rektörlüğü'ne atanan Prof. Dr. Şehmus Demir'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Rektör Demir'e görevinde başarılar dileyen Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, GİBTÜ'nün çıtayı yükselterek diğer üniversitelere örnek olacağına inandığını vurguladı. Erbaş, kendisinin de daha önceleri rektörlük görevinde bulunduğunu, tecrübelerini paylaşmaya hazır olduğunun altını çizdi. Erbaş, “Rektörümüz Prof. Dr. Şehmus Demir'in görevine yeni başlamış olması bizleri oldukça mutlu etmiştir. GİBTÜ'nün daha da ilerlemesi, hem öğretim üyesi hem öğrenci kalitesinin gelişmesi konusunda Sayın Rektör'ümüzden büyük gayretler bekliyoruz. Diyanet İşleri Başkanlığı olarak bu hususta üzerimize düşen vazifeyi yerine getirme noktasında her zaman hazır olduğumuzu belirtmek isterim” dedi.

"Üniversite gençliğinin haberdar olması lazım"

Ziyarette önemli açıklamalarda bulunan Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, “ Avrupa'da ortaya çıkan ilimlerin çoğunun temelinin İslam dünyasında atıldığını hepimiz biliyoruz. Bu birikimden üniversite gençliğinin haberdar olması lazım. İnşallah GİBTÜ de İslamin ilime ve bilime verdiği önemi en güzel şekilde anlatacaktır. Geldiğimiz noktadaki ilmin üzerine ilaveler yapacak, en iyi seviyelere ulaşacaktır. GİBTÜ diğer üniversitelere de örnek olur inşallah. GİBTÜ uluslararası bir üniversite konumundadır. Çıtasını daha da yukarıya taşıyacağından hiç şüphemiz yok” ifadelerini kullandı.

GİBTÜ öncülük yapacak

Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nin stratejik konumun çok önemli olduğunu vurgulayan Erbaş, yabancı uyruklu öğrencilerin gözdesinin Türkiye olduğunu kaydetti. Erbaş, “Hemen hemen Türkiye'deki bütün üniversitelerde yabancı uyruklu öğrenci var. Biz buna misafir öğrenci diyoruz. Türkiye yurtdışından gelen öğrenciler için cazibe merkezi konumunda. Dolayısıyla Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nin bu noktada Ortadoğu'ya yakın olmasından dolayı bölgedeki gençlerin buraya çekilmesi çok önemli. Türkiye'ye yurt dışından gelip üniversitelerimizde öğrenim gören öğrenci sayısı 300 bine yaklaştı. Bu sayı her yıl da artış gösteriyor. Biz gittiğimiz yerde şunu söylüyoruz. ‘Öğrencilerinizi Avrupa'ya, Amerika'ya göndereceğinize Türkiye'ye gönderin.' Orta Asya'dan Ortadoğu'dan, Uzakdoğu'dan öğrencilerin Türkiye'ye gelmesi kendileri açısından çok daha avantajlı olacaktır. İnşallah siz Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi ve Rektörü olarak buna öncülük yaparsınız” şeklinde konuştu.

Ortadoğu'ya hitap eden bir üniversite olma hedefimiz var

GİBTÜ Rektörü Prof. Dr. Şehmus Demir de ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek şunları kaydetti: “Biz GİBTÜ olarak Ortadoğu'ya açılan kapıyız. Ortadoğu'ya hitap eden bir üniversite olma hedefimiz var. İslam, bilim ve teknolojinin bir arada olduğu ilk ve tek üniversiteyiz. Ortadoğu'dan öğrenci çekmeye çabalayacağız. GİBTÜ Rektörlüğü görevini yerine getirirken ilgili kurumların tecrübeleri, bilgi birikimleri ve donanımlarından faydalanarak onlarla iş birliği, dayanışma ve fikir alışverişi yaparak Üniversitemizi çok daha ileri seviyelere taşıyamaya çabalayacağız. Üniversite olarak Diyanet İşleri Başkanlığı'yla her zaman işbirliğinde olacağız. Bu duygu ve düşüncelerle nazik ziyaretlerinden dolayı Dr. Ali Erbaş Hocamıza teşekkür eder, kendilerine en kalbi duygularımla saygılarımı, şükranlarımı ve muhabbetlerimi sunarım” diye konuştu.