Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Erbaş şehitler için dua etti

Gaziantep'te sabah namazını kıldıran Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, namaz sonrasında şehitler için dua etti.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Gaziantep'te bulunan Ökkeş Eruslu Camii'nde sabah namazını kıldırdı. Namaza Gaziantep Valisi Davut Gül, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu ve vatandaşlar katıldı.

Sabah namazını kıldıktan sonra cemaate hitap eden Erbaş, namazın önemine dikkat çekti. Erbaş, "Güvenlik güçlerimiz yıllardan beri vatan savunması ve şurada rahat uyuyabilmemiz için sınırların içinde veya ötesinde her türlü zorluğa göğüs geriyor. Şehitlerimiz var. Gaziantep'te bugün bir şehidimiz var. Askerimiz polisimiz neden şehit oluyor? Teröristlerin yapmış olduğu saldırılara neden maruz kalıp şehit oluyor? İşte, vatan, millet, ezan ve bayrak için. Vatan savunması o kadar önemli ki Peygamber Efendimiz, sınırda nöbet tutan askerimizin görevini ibadetten sayıyor. İnşallah çevremizde barış hep var olur. O yüzden hep birlikte dua edelim. Her zaman barış ve huzur olsun. Kötülükler ortadan kalksın diye dua edelim" diye konuştu.

Erbaş, tüm şehitler için dua etti.