Diyarbakır'da dijital dönüşüm eğitimlerine ilgi büyük

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri Organizasyonu ile ilki Gaziantep'te gerçekleştirilen Dijital Dönüşüm, E-Ticaret ve E-İhracat eğitiminin ikincisi Diyarbakır'da büyük ilgi gördü.

Yoğun katılımın sağlandığı eğitimin açılış konuşmasını yapan Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci, “Rekabet gücüne giden yolda en büyük ihtiyacımız dijital dünyanın aralıksız dönüşümüne uyum sağlamaktır” dedi.

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri organizasyonu ile 12-13 Haziran tarihlerinde Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası ev sahipliğinde Dijital Dönüşüm, E-Ticaret ve E-İhracat konulu bir eğitim semineri gerçekleştirdi. Konunun uzmanları tarafından verilen 2 günlük eğitim seminerinde katılımcılar dijital dünyaya ilk adımı attılar.

İhracatçılardan öğrencilere birçok kesimden ilgi gören seminere eğitimci olarak TOBB E-Ticaret Sektör Meclisi Başkan Yardımcısı Merter Özdemir, E-Ticaret Merkezi Genel Müdürü Mehmet Erdemi, 3GEN Teknoloji CEO'su Engin Özgen, 4arc CEO'su Murat Çelik, 4arc CMO'su Yetkin Şekeroğlu ve Eres Medya CEO'su Yılmaz Eres katıldılar.

Dijital eğitime yoğun ilgi

İlgiyle karşılanan e-ticaret eğitimini değerlendiren Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci, yüksek katılımdan memnuniyet duyduklarını ifade ederek, “Rekabet gücüne giden yolda en büyük ihtiyacımız dijital dünyanın aralıksız dönüşümüne uyum sağlamaktır. Firmalarımıza rehberlik edecek nitelikteki bu tarz eğitimlere GAİB olarak öncülük etmekten mutluluk duyuyoruz. Dijital dönüşüme hızla uyum sağlanması gereken bugünlerde, bu uyum sürecini geliştirmek için neler yapabiliriz ve iş dünyasının aktörleri olarak mental açıdan kendimizi nasıl hazırlarız diye sorgularken bunun ancak şu anda gerçekleştirmekte olduğumuz eğitimlerden geçtiğini görüyoruz. Amacımız, değerli katılımcıların Dijital Dönüşüm konusunda farkındalıklarını arttırmak, kendi iş yapış modelleri içerisinde dijital varlıklarının tespitini yapmalarını sağlamak, doğru soruları sorarak, aldıkları cevaplar ile dijital dönüşüm yolculuğunda başarı veya başarısızlıkları tesadüflere bırakmamak. Umarız etkinlik sonunda amacımıza ulaşır ve katılımcılardan olumlu dönüşler alırız. Katılımcıların bizlere geri bildirimlerini çok önemsiyoruz ve bu dönüşlere istinaden planlama yapıyoruz. Bu eğitimler onlara farklı imkanlar ve fırsatların yolunu açacaktır. Bu vesile ile Diyarbakır'daki eğitim programımıza ev sahipliği yapan Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası'nın değerli Başkanı Mehmet Kaya ve çalışanlarına şükranlarımızı sunuyoruz” diye konuştu.

Ahmet Fikret Kileci, bölgedeki ihracatçı firmaların artık geleneksel ihracat yöntemlerinden sıyrılarak e-ihracata yönelmesi, girişimci ruhlu öğrencilerin yapmak istedikleri e-ticarete nereden başlayacaklarının farkında olarak bu işe girişmeleri için Güneydoğu Anadolu İhracatçılar Birliği bünyesinde bu tarz eğitimlerin devam edeceğini sözlerine ekledi.