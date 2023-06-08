Dr. Güner Dağlı, “Günümüzde sağlıklı yaşamın temeli ve birçok hastalığın önemli bir parçası olan beslenme ile buna bağlı diyetetik artık bir bilim dalı olarak kabul görmüştür” dedi.

SANKO Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi (SBF) Beslenme ve Diyetetik Bölümü tarafından diyetisyenlik mesleğinin bilimsel, sosyal ve etik yönlerinin sürdürülebilirliğinin münazara edilmesi, Beslenme ve Diyetetik Bölümü üçüncü sınıf öğrencilerinin son sınıf öğrencilerini uğurlaması ve vefat eden meslektaşların anılması amacıyla “Diyetisyen Buluşması ve Geleceğin Diyetisyenine Yeni Ufuklar I” paneli düzenlendi.

Rektör Prof. Dr. Güner Dağlı, panelde yaptığı konuşmada bilimsel ve teknoloji eşliğinde beslenme ve diyetetik biliminin gelişmesini sürdüreceğine vurgu yaparak, “Sağlık ekibinin vazgeçilmez bir parçası olan ve artık üniversitemizden uğurladığımız değerli diyetisyenlerimizin mesleklerini en iyi şekilde yapacağına yürekten inanıyorum” diye konuştu.

SBF Dekanı Prof. Dr. Türkan Pasinlioğlu ise öğrencilerin çalışma hayatına mesleki olarak daha donanımlı ve güçlü başlamaları için uzman ve deneyimli konuşmacıların bilgi ve tecrübelerini paylaştığı etkinliğin güzel bir fırsat olduğunu söyledi.

SBF Beslenme ve Diyetetik Bölümü Başkanı Prof. Dr. Efsun Karabudak da diyetisyenin sadece kilo yönetimi üzerine çalışan kişi olmadığına dikkat çekti.

“Diyetisyenlik, beslenme ile alakalı hastalıkların, komplikasyonların önlenmesinde etkili beslenme tedavisini uygulayan, besin endüstrisine katkı sağlayan, bu görevlerini ekibin bir parçası olarak yapan, bilimsel ve etik yaklaşımından ödün vermeyen bir meslek grubudur” diyen Prof. Dr. Karabudak, şöyle devam etti: “Kıymetli öğrencilerimiz, okul yaşamınızda elde ettiğiniz bilgi ve beceriler, bundan sonraki özellikle mesleki yaşamınızda rehberiniz olacaktır. Mesleğinizi uygularken eğitiminizi, bilgi ve deneyimlerinizle pekiştirdiğinizde birçok sorunu kolayca çözümleyebileceksiniz. Sizleri insanı, doğayı, can dostlarımızı seven ve koruyan, Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı, kendisi ile barışık, toplum ile uyumlu, onurlu diyetisyenler olarak görmek en büyük arzumuzdur. Sizlere olan inancımız ve güvenimiz sonsuzdur.”

SBF Beslenme ve Diyetetik Bölümü üçüncü sınıf öğrenci temsilcisi ve Yaşam Rehberim Kulüp Başkanı Nida Zeliha Çiçek ise teknolojiyi mesleğine entegre eden, yeniliklere açık, çağdaş yöntem ve tekniklere hakim, geliştirici, iyileştirici ve yenileyici bir diyetisyen olabilmek için çaba göstereceklerine vurgu yaptı.

SBF Beslenme ve Diyetetik Bölümü son sınıf öğrenci Melda Kara da dört yıllık eğitim süreci içinde insanın ve insanlığın değerini öğrendiklerini, sorumluluklarını ve topluma karşı görevlerini kavramaya çalıştıklarını, nice hatıralar ve güzel duygular eşliğinde mezun olacaklarını ve gururla mesleği yürüteceklerini bildirdi.

SANKO Üniversitesi Hastanesi Anadolu Toplantı Salonunda, 6 Haziran Diyetisyenler Günü çerçevesinde düzenlenen panelin oturum başkanlıklarını Rektör Prof. Dr. Güner Dağlı, SBF Beslenme ve Diyetetik Bölümü Öğr. Üyesi Prof. Dr. Nurten Budak ve SANKO Üniversitesi Hastanesi Dyt. Gamze Ganime Mumcu Yıldırım yaptı.

SANKO Üniversitesi Genel Sekreteri Dr. Yusuf Ziya Yıldırım, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Salik Murat Akkın, Türkiye Diyetisyenler Derneği Başkanı, Lokman Hekim Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Bölüm Başkanı Doç. Dr. Ayhan Dağ, Mutlu Diyet Yönetici Diyetisyeni Dyt. Çağatay Demir, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Dr. Dyt. Selda Seçkiner, Gaziantep Üniversitesi Kariyer Planlama ve Girişimcilik Uygulama ve Araştırma Merkezi Dr. Öğretim Üyesi Hasan Aksoy, Gaziantep Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Deniz Vuruşkan ile akademisyenlerin ve öğrencilerin katıldığı panel, pasta kesimi ve hatıra fotoğrafı çekimi ile son buldu.