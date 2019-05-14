Diz kireçlenmesi ağrılarından kurtulmak mümkün

Gaziantep Özel Hatem Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Op.Dr. Levent Konukoğlu Gonartroz (Diz kireçlenmesi) hastalığı ve tedavi yöntemleri hakkında açıklamalarda bulundu. Dr. Konukoğlu, Özellikle tedavi olmayan hastaların hareketsiz yaşama mahkûm olduğunu , ağrılarını kesmek için sürekli ağrı kesici aldığını ve bununda başka hastalıkları tetiklediğinin altını çizdi.

Diz kireçlenmesi sebepleri

Dr. Konukoğlu Gonartroz hastalığının sebepleri hakkında bilgiler vererek, “Gonartrozu (Diz kireçlenmesi) özellikle diz ekleminde daha çok görüyoruz, sebebi de yük altında ki diz kıkırdaklarının zamana bağlı olarak yapısının bozulması ve giderek aşınması ile ilgilidir. Bu hastalığın en sık sebebi yaşlılığa bağlı eklem kıkırdak yapısının bozulması, genetik yatkınlık, geçirilmiş diz travmaları ve romatizma hastalıklarıdır. Yaşlanmayla birlikte özellikle aşırı kilo diz kireçlenmesini ilerletmektedir" dedi.

Tedavi yöntemleri

Diz kireçlenmesinin tedavi yöntemleri hakkında açıklamalarda bulunan Dr. Konukoğlu, “Hastalar bize en sık diz ağrıları şikayetiyle başvurmaktadır ama şişlikler, hareket kaybı, hareket ile dizlerden ses gelmesi, gece ağrısı, bacaklarda üşüme ve uyuşma gibi şikayetleri de bulunmaktadır. Tdavi olmayan hastaların ağrıları artmakta ve kilo artımı görülmektedir. Sendeleyerek yürüme bazen de desteksiz yürüyememeye kadar şikayetler ilerlemektedir. Hasta bize başvurduğunda önce fizik tedavi muayenesini yapıyoruz. Daha sonra radyolojik tetkiklerimizi yapıyoruz ve bu kireçlenmenin seviyelerini belirliyoruz. Ona göre de hastayı tedavi etmeye çalışıyoruz. Hastalarımız bize genellikle ileri evre diz kireçlenmesi ile gelmekte; sebebi ise ya ameliyat olmaya korkuyorlar ya da ağrı kesici ve ya alternatif tedavi yöntemleri ile bu ağrılarını gidermeye çalışıyorlar. İleri evre diz kireçlenmesinin en etkili tedavisi ameliyattır. Bu hastalara diz protezi ameliyatı yapıyoruz. Protez ameliyatları eskiden çok korkulan bir ameliyattı ama son zamanlarda bizim cerrahi tekniklerimizin iyileşmesi, kullandığımız malzemelerin daha kaliteli olması, gelişmiş anestezi teknikleriyle çok daha kolay olmaktadır" şeklinde konuştu.

Ameliyattan 15 gün sonra hastaların hastaneye kontrole yürüyerek geldiğini ifade eden Dr. Konukoğlu, “Hastalar genelde sakat kalırım korkusu yaşamakta ancak biz bütün hastalarımızı ameliyat olduğu gün ya da ertesi gün yürütmekteyiz. Hastalar 15 gün sonra bize yürüyerek gelmektedir. Ameliyattan sonra hiçbir şekilde hareket kaybı görülmemektedir. Ağrılar da genelde bir , bir buçuk ay içinde azalmaktadır. Genelde 3. aydan sonra tamamen ağrısız bir dize sahip olmaktadırlar. Birçok yaşlı hastamızda ağrılarını azaltmak için kullandıkları ilaçların başka hastalıkları tetiklediğini görüyoruz. Ancak ameliyat olan hastaların bu ilaçları bıraktığı ve hareketli yaşama döndüğü için özellikle kalple ilgili problemleri azalmaktadır. Hastalar daha kaliteli bir hayata dönmekteler” diye konuştu.

Erken evre diz kireçlenmesine yönelik de daha koruyucu, diz kireçlenmesini yavaşlatan ya da önleyen tedavilerin bulunduğunu da sözlerine ekledi.