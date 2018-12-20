Doç. Dr. Ahmet dalkıran'ın sergisi ilgi görüyor

Dr. Ahmet Dalkıran'ın Sanko Sanat Galerisi'nde açtığı 11'inci kişisel resim sergisi 27 Aralık'a kadar gezilebilecek.

Ulusal ve uluslararası çok sayıda prestijli koleksiyonda eserleri bulunan ödüllü sanatçı Dalkıran, eserlerinde, Türk kültürün özellikle mistik yöndeki felsefesinin, bu felsefenin şekillendiği Anadolu'nun saflığını koruyabilmiş köy ve kentlerinden çeşitli karelerle birleştirilerek özgün bakış açısı ile saf biçimlere dönüştüğünü söyledi.

Sergisinin ilgi görmesinden büyük mutluluk duyduğunu belirten Dalkıran, “Özellikle Türk kültürünün mitolojik yönü ile bana ait doğa gözlemlerine dayalı özgün yorumların çalışmalarımda adeta tutku derecesinde birbiri içerisine girdiğini görürsünüz. Akademik ve sanatsal çalışmalarımla resim sanatına katkı sağlamayı amaçlıyorum” ifadelerini kullandı.

Dalkıran, kullandığı renklerin saydam ve temiz, biçimlerin ise yumuşak, düzgün, uyumlu renk ve lekelerle oluşmasına özellikle çaba gösterdiğine vurgu yaptı.

Öğrencilik hiç bitmiyor

Tuval üzerinde akrilik boya tekniği ile yaptığı eserlerinde geleneksel Türk tasvir sanatı minyatürün renk ve çizgi esinleri ile ebru sanatının biçim esinlerini optikten uzak bir yüzey duyarlığı ile çağdaş yorumlara taşıdığını vurgulayan Dalkıran, şöyle devam etti:

“Sanat bir serüvendir. Her gün bir şeyler öğreniyorsunuz. Hayatta öğrencilik hiç bitmiyor. Tecrübe ve birikimleriniz bu öğrendiklerinizle birleşince doğal olarak eserleriniz de bir yenilenme ve dönüşüme giriyor. Resimlerimde değişim ve dönüşüm bunun yansımasıdır. Tabi ki buradaki değişim köklü, üslup dışına çıkan değişim değildir. Resim yapmak bir ifade biçimidir. Sanatçı resimleriyle kendini ifade eder. Yurtiçi ve yurtdışında birçok seçkin, özel ve resmi koleksiyonlarla müzelerde eserlerim bulunuyor. Sanko Sanat Galerisi Türkiye'de istikrarlı, planlı ve projeli hatırı sayılır galerimizden birisidir. Ev sahipliklerinden dolayı teşekkür ederim.”

Türk Sanatı adından söz ettiriyor

Özellikle batı ve diğer ulusların sanat anlayışlarının net bir kopyacılıkla, olduğu gibi Anadolu sanatına aktarılması anlayışına karşı olduğunu vurgulayan Dalkıran, “Söz konusu yaklaşım taklitçilikten öteye gidemez. Zaten geçmişe bakıldığında gitmediği de görülebilir. Küreselleşmenin ön plana çıktığı ve sanat erozyonunun had safhaya ulaştığı günümüzde dünya sanatlarına bilinçli bir seçkiyle yaklaşmalıyız. Sorunlarımıza kendi açımızdan bakarak sanatsal oluşumları biçimden çok daha ötede aramalıyız. Bu şekilde özgünlüğü yakalayabileceğimizi ve ulusal sanatımıza sahip çıkabileceğimizi unutmamalıyız. Tarihten getirdiklerimiz ve içinde bulunduğumuz coğrafyada sahip olduklarımız bizlere zengin bir birikim sağlamaktadır. Bu birikim ise ustaca değerlendirildiğinde bizlere biçimin ötesinde, özgün ve milli sanatın kapılarını sonuna kadar açacaktır. Bu kapılar açıldığında ise artık sanatın evrensel boyutu içerisinde kaybolup gitmenin önüne geçildiği gibi, evrensel sanatın içerisinde kimlikli bir yer edinmek de söz konusu olacaktır. Türk sanatı bugün için evrensel sanat arenasında adından söz ettirir durumdadır. Bize düşen görev de bu durumu korumak ve daha ilerilere taşımaktır” diye konuştu.

Dalkıran'ın 32 eserinin yer aldığı sergisi Sanko Sanat Galerisi'nde, 27 Aralık 2018 tarihine kadar her gün 10.00 - 22.00 saatleri arasında gezilebilecek.

Ahmet Dalkıran kimdir?

Konya Selçuk Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Resim-İş Eğitimi Anabilim Dalı'ndan 2003 yılında birincilikle mezun olan sanatçı, 2006 yılında aynı üniversitenin Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde Yüksek Lisans eğitimini, 2010 yılında ise Eğitim Bilimleri Enstitüsü'nde doktora eğitimini tamamladı.

Selçuk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü'nde 2007 yılında öğretim görevlisi, 2011'de yardımcı doçent, 2014 yılında doçent olan sanatçı, 2011-2014 yılları arasında Resim Bölüm Başkan Yardımcılığını ve 2014-2017 yılları arasında Resim Bölüm Başkanlığını yürüttü.

Sanatçı, 2016 yılında atandığı Dekan Yardımcılığı ve Rektör Sanat Danışmanlığı ile 2017 yılında üstlendiği Resim Bölüm Başkanlığı görevleri yanında, akademik ve sanatsal çalışmalarını sürdürüyor.

Onbir kişisel sergi açan ve ulusal/uluslararası çok sayıda karma/grup/projeli ve yarışmalı sergi ile whorkshop ve çalıştaya katılan sanatçının ayrıca Erciyes Üniversitesi Resim Yarışması'nda Mansiyon (2005), Fırat Üniversitesi Resim Yarışması'nda İkincilik (2009), I. Uluslararası VoVa-MiniArt Bienali'nde Üçüncülük (2009), II. Baloton Szalon Uluslararası Küçük Formatlı Eserler Bianali'nde Övgü (2010) ve II. Uluslararası VoVa-MiniArt Bienali'nde Birincilik (2011) ve Orontes II. Uluslararası Çağdaş Sanat Festivali Resim Dalında Onur Ödülü (2017) bulunuyor.

Sanatçının ayrıca, BRHD-Birleşmiş Ressamlar ve Heykeltıraşlar Derneği ve GESAM-Türkiye Güzel Sanat Eseri Sahipleri Meslek Birliği üyeliği bulunuyor.