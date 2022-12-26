Doç. Dr. Erkayıran Medical Point Gaziantep'te

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Doç. Dr. Uğurkan Erkayıran Medical Point Gaziantep Hastanesi'nde hasta kabulüne başladı. Doç. Dr. Uğurkan Erkayıran, 2008 yılında Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde Tıp Eğitimini tamamladı. 2013 yılında Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Uzmanlık eğitimini ve 2019 yılına gelindiğinde ise Ankara Etlik Zübeyde Hanım Üremeye Yardımcı Tıp Eğitimi Merkezi'nde Tüp Bebek eğitimini başarı ile tamamladı.

Kariyerini, 2013 ile 2015 yıllarında Operatör Doktor olarak Elbistan Devlet Hastanesi'nde, 2018- 2022 yıllarında Doktor Öğretim Üyesi olarak Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı'nda gerçekleştiren Doç. Dr. Erkayıran son olarak 2022 yılında Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı'nda Doçent unvanıyla görev yaptı.

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Doç. Dr. Uğurkan Erkayıran, Jinekolojik Endoskopi Derneği ve Türk Jinekoloji ve Obstetri Derneği üyesidir. Birçok ödülle kariyerini taçlandıran Doç. Dr. Uğurkan Erkayıran, ilk ödülünü 10. Uludağ Jinekoloji ve Obstetri Kış Kongresi ‘Bevacizumab'ın Rat modelinde Endometriozis Odaklarının Profilaksi ve Tedavisinde Başarılı etkisi' başlıklı sözel bildiride Birincilik ödülü ile 13-17 Mart 2019 tarihinde düzenlenen Middle East Society for Gynecological Endoscopy Kongresi Laparoskopik Sütur Yarışmasında, yeniden, Birincilik ödülünün sahibi olmuştur.

Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan bir çok yayının makalenin sahibi olan Medical Point Gaziantep Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Doç. Dr. Uğurkan Erkayıran'ın ilgi alanları; çocuk sahibi olamama (İnfertilite), İdrar kaçırma, rahimde ve idrar torbasında sarkma, vajinal genişleme, genital dudak sarkması ve büyümesi, dış genital bölgede koyulaşma, Vajinismus, anormal vajinal kanamalar, adet düzensizlikleri, Polikistik over sendromu, Myoma Uteri, Endometriozis ve Endometrioma (Çikolata Kisti), dış gebelik, riskli gebelikler, rahim ağzı yetmezliği, tekrarlayan düşükler, bebeğin eşinin yapışık olması (plasenta percreata) veya plasentanın önde gelmesi (plasenta previa), yumurtalık kistleri, tüplerin tıkalı veya bağlı olduğu durumlar, rahim içerisinde polip veya myom varlığı, rahimde perde olması, vajinal akıntı, pelvik abse, cinsel yolla bulaşan hastalıklar, HPV enfeksiyonudur. Tedavi yöntemleri ise, Tüp Bebek ve Aşılama Tedavisi, rahim filmi, gebelik takibi, normal vajinal doğum (epidural analjezi İle), sezaryenle doğum, riskli gebeliklerin takibi, Plasenta percreata, plasenta previa gibi durumların takibi ve cerrahisi, Küretaj, Histeroskopi ile rahim içi yapışıklıkların açılması, Histeroskopik septum düzeltilmesi, Histeroskopik myom ve polip çıkarılması, vajinal daraltma (lazerle veya cerrahi olarak), G noktasını büyütme işlemleri (Cinsel hazzın arttırılması amacıyla), genital dudakların küçültülmesi, vajinal doğum kesi hatlarının düzeltilmesi, genital bölgede lazer ile renk açma, Vajinal akıntıların tedavisi, Laparoskopik myom, kist ve rahim alma ameliyatları, Laparoskopik rahim sarkması ameliyatları (Sakrokolpopeksi, Lateral süspansiyon), Laparoskopik endometriozis ve endometrioma cerrahisi, Laparoskopik dış gebelik ameliyatı, İdrar kaçırma ameliyatları (TOT, Minisling, Burch vb. yöntemlerle), Rahim sarkması (Uterin prolapsus), idrar torbası sarkması (Sistosel) ameliyatları, Laparoskopik tüp açma ameliyatı, Laparoskopik abdominal serklaj (rahim ağzını daraltma) veya vajinal yoldan serklaj, Laparoskopik, abdominal veya vajinal histerektomi, Robotik cerrahi, Kolposkopi olarak sıralanmaktadır.