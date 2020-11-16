İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Doç. Dr. Gökmen Aktaş Medıcal Park Gaziantep Hastanesi'nde

İç Hastalıkları /Tıbbi Onkoloji Kliniği, Doç.

Dr. Gökmen Medıcal Park Gaziantep Hastanesi'nde hasta kabulüne başladı.


Medical Park Gaziantep Hastanesi, Onkoloji alanında gerçekleştirdiği yatırımlarla, bölgeye kazandırdığı uzman hekimleri, yeni nesil tedavi seçenekleri sunan cihazları ve multidisipliner yaklaşımı ile bölgede öncü olmaya devam ediyor. Bu bağlamda, İç Hastalıkları/Tıbbi Onkoloji Kliniği, Doç. Dr. Gökmen Aktaş'ın hastanenin hekim kadrosuna dahil edilmesiyle birlikte, hasta kabulüne başladı.


2001 yılında Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde başladığı eğitimini, 2008'de tamamlayan Doç. Dr. Aktaş, 2009 yılında Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı'nda Uzmanlık eğitimine başladı ve 2006 yılında İç Hastalıkları Uzmanlık eğitimini tamamladı. 2014 yılında başladığı Yan dal Uzmanlık eğitimini ise Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı'nda gerçekleştirdi.


Medical Park Gaziantep Hastanesi, Tıbbi Onkoloji Uzmanı Doç. Dr. Aktaş, 2017 ile 2020 yılları arasında Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı, Öğretim Üyesi olarak, Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı Başkanı görevinde bulundu.


Doç. Dr. Aktaş, Türk Tıbbi Onkoloji Derneği üyesi olmasının yanı sıra, European Society for Medical Oncology ve Gaziantep Tabip Odası bünyesinde de üyeliği bulunmaktadır. Mesleği ile ilgili çok sayıda kurs ve sertifikası bulunan Doç. Dr. Aktaş, Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleleri ile Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildirileri ise akademik camiada öne çıkmaktadır.


Doç. Dr. Aktaş, 2015 yılında 12. Ulusal Tıbbi Onkoloji Kongresi ve 8. Gastrointestinal Onkoloji Kongresi olmak üzere iki adet en iyi sözel sunum ödüllerinin de sahibidir.


Doç. Dr. Aktaş'ın ilgi alanları ise; Kişiye Özgü Onkolojik Tedavi, Meme Kanseri, Akciğer Kanseri, Kolorektal Kanserler, Jinekolojik Kanserler, Genitoüriner Kanserler, Kemoterapi, Hedefe Yönelik Tedaviler, İmmünoterapi olarak belirtilmektedir.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.