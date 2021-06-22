Doç. Dr. Mehmet Alptekin NCR Hospital'da

Dr. Mehmet Alptekin'i güçlü hekim kadrosuna dahil etti.

Dr. Mehmet Alptekin'i güçlü hekim kadrosuna dahil etti. Başarılı bir Beyin Sinir ve Omurilik Cerrahisi Uzmanı olarak bilinen Alptekin, NCR International Hospital'da hasta kabulüne başladı.

Doç. Dr. Mehmet Alptekin kimdir

1971 yılında Adana ilinin Kozan ilçesinde doğdu. İlk ve Orta eğitimini Adana-Kozan Postkabasakal Okulu'nda tamamlayan Mehmet Alptekin Lise eğitimini Adana Erkek Lisesinde tamamladı. 1987 yılında Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesine girmeye hak kazanan Alptekin, 1993 yılında Çukurova Üniversitesi'nden mezun oldu. 2001 yılında uzmanlığını Nöroşirürji alanında Hacettepe Üniversitesi'nde tamamlayan Alptekin, 2017 yılında ise Nöroşirürji alanında Doçentliğini Gaziantep Üniversitesi'nde tamamlayarak doçent olmaya hak kazandı.

Doç. Dr. Mehmet Alptekin'in uzmanlık alanları beyin tümörleri, beyin damar hastalıkları, omurga ve omurilik tümörleri, omurga ve omurilik travmaları, boyun ve bel fıtıkları ve pediatrik beyin cerrahisidir.