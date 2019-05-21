Doç. Dr. Murat Ulutaş, Medicalpark'ta

Dr. Murat Ulutaş'ı kadrosuna dahil etti.

Beyin ve Sinir Hastalıkları (Nöroşirurji) Bölümü Doç. Dr. Murat Ulutaş, Medical Park Gaziantep Hastanesin de hasta kabulüne başladı. Sağlıkta Akreditasyon Standartları (SAS) belgesine sahip olan hastane, Sağlıkta Kaliteli vermek için çalışmalarına devam ediyor.

Doç. Dr. Murat Ulutaş

19 Mayıs 1971 yılında Siverek / Şanlıurfa'da doğdu. İlk, orta ve lise eğitimimi Siverek'te tamamladı. 1988-1994 yılları arasında Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni, 1994-2001 yılları arasında aynı üniversitenin Nöroşirurji Kliniği'nde ihtisasını tamamladı. 2001-2002 yılında Gaziantep SSK Hastanesi'nde, 2002-2019 yılları arasında farklı özel hastanelerde görev yaptıktan sonra, 2019 Mayıs itibariyle Medical Park Gaziantep Hastanesi'nde göreve başladı. Doç. Dr. Murat Ulutaş'ın uzmanlık alanları ise beyin anevrizması ve beyin tümörlerinin mikrocerrahi tedavisi (özellikle anevrizma ve uygun beyin tümörlerinde yaklaşık 3 cm cilt kesisi ile kafatasından kemik kaldırmadan bir nevi kapalı yöntem mikrocerrahi, Hipofiz adenomlarında burundan girişim ile mikrocerrahi tedavi, Omurilik tümörlerinin mikrocerrahi tedavisi, Bel ve boyun fıtıklarına mikrocerrahi girişimler, Bel kanal daralmasında mikrocerrahi tedavi yer alıyor.