Doç. Dr. Yavuzer Medical Point Gaziantep'te

Göz Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Kamil Yavuzer Medical Point Gaziantep Hastanesi'nde hasta kabulüne başlamıştır. Doç. Dr. Kamil Yavuzer, Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden 2010 yılında mezun oldu. Tıpta uzmanlığını ise yine aynı üniversitenin Göz Hastalıkları Anabilim Dalı'nda 2011 ile 2015 yılları arasında gerçekleştirdi. Türkiye'de birçok şehirde görev yapan Göz Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Kamil Yavuzer, ilk olarak Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Ana bilim Dalı'nda 2011 ile 2015 yılları arasında görev yaptı. Ardından Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 2015'ten 2018'e kadar çalıştı. 2016 yılında Zekai Tahir Burak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde, 2017 yılına gelindiğinde ise, S.B.Ü. Beyoğlu Göz Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hekimlik kariyerine başarılı bir şekilde devam etti. 2018 ile 2022 yılları arasında ise S.B.Ü. Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde çalıştı. Doç. Dr. Yavuzer 2020 yılında ise S.B.Ü Ulucanlar Göz Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hekimlik; 2021 ile 2021 yılları arasında ise S.B.Ü. Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Başhekimlik görevi yaptı. Bir çok kurs ve sertifika sahibi olan Doç. Dr. Kamil Yavuzer, Türk Oftalmoloji Derneği ve Türk Tabipler Birliği üyesidir.

Göz Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Kamil Yavuzer'in ilgi alanları ise; Katarakt, Retina Hastalıkları (Retina Dekolmanı, Diyabetik Retinopati, Vitreus Hemorajisi, Retinal Damar Tıkanıklıkları, Prematüre Retinopatisi), Makula Hastalıkları (Yaşa Bağlı Makula Dejenerasyonu/Sarı Nokta Hastalığı, Makuler Delik, Epiretinal Membran), Üveit, Glokom, Oküler Travma, Kornea Hastalıkları, Şaşılık, Göz Kapağı Hastalıkları olmakla birlikte, bu hastalıklar; Fakoemülsifikason, Premium Lens Uygulamaları (Akıllı Mercek), Fakik Göz İçi Lens Uygulaması, Laser ile Tedavi, Vitrektomi / Vitreo-Retinal Cerrahi, Göz içi Enjeksiyon / İğne, Korneal Cross-Linking, Blefaroplasti, Botox Uygulamaları ile tedavi edilmektedir.