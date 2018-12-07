Doç. Dr. Yılmaz'dan öğrencilere altın tavsiyeler

Dr. Necip Fazıl Yılmaz, “Başarılı olmak istiyorsanız ya kimsenin yapmadığı bir işi yapacaksınız ya da yaptığınız işin en iyisini yapacaksınız” diyerek, başarılı olmanın yolları hakkında önemli tavsiyelerde bulundu.

Doç. Dr. Yılmaz, Meslek Yüksekokulu Konferans Salonunda yaptığı konuşmasında, Türkiye'de bulunan 900 civarındaki Meslek Yüksekokulundan, Organize sanayi bölgesinde kurulmuş ve Trimester Eğitim Modelini uygulayan tek meslek yüksekokulu olduklarını vurguladı. Doç. Dr. Yılmaz, Trimester Eğitim Modeli, işyeri eğitimi uygulaması ve bu uygulamalar neticesinde öğrencilerin elde ettikleri iş deneyimi ile kısa sürede iş hayatına atılabildiklerini söyledi.

Trimester eğitim sistemimiz Türkiye'de örnek gösteriliyor

Naci Topçuoğlu Meslek Yüksek Okulu'nun uyguladığı Trimester Eğitim Sisteminin, Üniversite-Sanayi işbirliğinin en iyi modeli olma özelliğiyle Türkiye'de örnek gösterildiğini kaydeden Doç. Dr. Necip Fazıl Yılmaz, Naci Topçuoğlu Meslek Yüksekokulunun 14 programıyla giderek büyüyen ve gelişen, aynı zamanda Trimester Eğitim Modeliyle teorik ve uygulama anlamında aranan elemanlar yetiştiren bir meslek yüksekokulu olduklarını ifade etti.

Oldukça samimi bir ortamda gerçekleşen söyleşi sonrasında öğrenciler merak ettikleri soruları Doç. Dr. Necip Fazıl Yılmaz'a yöneltti.