Doğalgaz patlamasında ağır yaralanan yaşlı kadın öldü

Gaziantep’te art arda meydana gelen doğalgaz patlamaları nedeniyle çöken evin moloz yığınları arasından ağır yaralı olarak kurtarılan 90 yaşındaki Ayşe Bilici kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiGaziantep’in Şahinbey ilçesi İstiklal Mahallesi’nde peş peşe meydana gelen patlamalarda çöken evin moloz yığınları arasından kurtarılan 90 yaşındaki Ayşe Bilici, kaldırıldığı Gaüziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde hayatını kaybetti.
Gaziantep'te art arda meydana gelen doğalgaz patlamaları nedeniyle çöken evin moloz yığınları arasından ağır yaralı olarak kurtarılan 90 yaşındaki Ayşe Bilici kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti
Gaziantep'in Şahinbey ilçesi İstiklal Mahallesi'nde peş peşe meydana gelen patlamalarda çöken evin moloz yığınları arasından kurtarılan 90 yaşındaki Ayşe Bilici, kaldırıldığı Gaüziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde hayatını kaybetti. Kaldırıldığı hastanede yaklaşık 6 saat sonra hayatını kaybeden yaşlı kadının cenazesi, otopsi yapılmak üzere Gaziantep Adli Tıp Kurumuna getirildi. Bilici'nin cenazesi, ikindi namazının ardından Sarısalkım Mahalle Mezarlığı'nda toprağa verilecek.
Öte yandan, Ayşe Bilici'nin 85 yaşındaki kocası Mehmet Bilici'nin hastanedeki tedavisi devam ediyor.